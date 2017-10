Sánchez defensa una Espanya federal i la posada al dia del model territorial

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar ahir a València la necessitat d'«actualitzar» el model territorial i d'«ordenar les identitats» i canalitzar-les de manera «racional i pragmàtica». Sánchez recupera la defensa d'«una Espanya federal en una Europa federal».

Sánchez va fer les declaracions en un acte amb militants socialistes amb motiu del la Festa de la Rosa, en la qual també hi va participar el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

El líder del PSOE va advertir que el finançament autonòmic «és una de les principals proves de la deterioració» del model territorial actual, i va demanar al Govern de Mariano Rajoy que el «desbloquegi».

Va lamentar que en les últimes hores s'hagin «vist grans diferències entre una esquerra de govern», com la seva, i «una esquerra més petita que es mimetitza amb els nacionalismes», que el que volen és «fragmentar la sobirania» i que qualifiquen com a «mobilització legítima» l'1 d'octubre. Per a Sánchez, «són utilitzats com la coartada perfecta per a l'independentisme a Catalunya».

«Nosaltres no som aquesta esquerra petita que tracta de fragmentar sobiranies en un món cada dia més global» sinó la que «integra sobiranies», va apuntar. Al seu judici, als grans desafiaments globals de la Humanitat solament es pot respondre a través de models federals».

Per la seva banda, Ximo Puig es va solidaritzar amb els seus companys catalans que «han estat donant la cara per la democràcia i la igualtat».

«La DUI seria la pitjor decisió»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va alertar que una hipotètica declaració unilateral d'independència de Catalunya seria la «pitjor decisió» que podria adoptar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i donaria peu a l'Executiu de Mariano Rajoy per aplicar mesures dures.

Iglesias considera que encara hi ha temps per a una mediació que eviti aquesta declaració i, com a conseqüència, que el Govern apliqui l'article 155 de la Constitució o fins i tot el 116, que preveu l'estat d'excepció i de setge. El líder de Podem també ha emplaçat el PSOE a que faci cas a les seves bases i no a la «vella guàrdia» del partit que només diu «barbaritats» per afrontar la situació i construir una alternativa al PP.

Va advertir al seu homòleg socialista, Pedro Sánchez, que no pot permetre's una «involució», ni als que diuen que l'estat de les autonomies «ha anat massa lluny», ni una «reculada autonòmica».