Zoido fa una visita sorpresa a Girona per donar ànims als policies

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va insuflar ahir suport i agraïment a més 360 policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya, concretament a la Jonquera i Sant Climent (Alt Empordà), als quals va demanar que es cuidin perquè en aquests moments tots ells són imprescindibles.

«Cuideu-vos molt. Sou imprescindibles. No caigueu en provocacions», va dir el ministre als 110 policies de les unitats d'antiavalots i de prevenció ràpida (UIP i UPR) procedents d'Oviedo, Elx, Alacant, Valladolid i Madrid allotjats en un hotel de la Jonquera.

Va ser el primer punt d'una visita sorpresa que ahir va traslladar Zoido des de Madrid a Girona per donar suport a agents desplaçats a Catalunya amb motiu de l'1-O per reconèixer «el bon treball que estan fent» en una situació «complicada» i en què han sofert episodis de «rebuig i odi d'una minoria que ha perdut el rumb i el sentit comú». Zoido va destacar que la seva missió no és una altra que la de protegir tots els catalans «pensin com pensin» i de complir amb l'Estat de Dret, salvaguardar la llibertat i l'imperi de la llei, amb l'objectiu últim de «recuperar la normalitat» a Catalunya.

Després de la seva visita a aquest hotel acompanyat pel director adjunt operatiu del cos, Florentino Villabona, i d'altres comandaments de la Policia amb els que va compartir esmorzar, el ministre va visitar el pas fronterer de la Jonquera i després es va dirigir a la base de l'Exèrcit de Terra de la localitat gironina de San Climent de Sescebes.

Amb música de fandango

En aquestes instal·lacions resideixen des de fa dies 254 agents d'unitats de GRS i els GAR de la Guàrdia Civil, que van ser expulsats d'hotels de Calella després de les pressions veïnals. A ells s'uniran aquesta nit 300 agents més de l'institut armat.

Va ser en aquesta caserna on el ministre va protagonitzar amb diversos agents moments més distesos, fins i tot amb un fandango que va entonar el mateix caporal que va cantar des de la terrassa de la seva habitació d'un hotel de Calella a alguns manifestants que protestaven per la presència de la Guàrdia Civil.

«Moltes gràcies, perquè ho vas saber fer com un senyor», li va dir Zoido davant l'actitud «intolerant» i d'odi que van mostrar als que els escridassaven i assetjaven.

No va ser l'única nota distesa de la visita, perquè el ministre va voler agrair especialment l'actitud del guàrdia civil que va intentar convèncer un pare que portava a coll i be a un nen l'1-O i la imatge del qual, va dir, «va commocionar» tot Espanya, encara que alguns la van voler convertir en el símbol de la «repressió policial».



«Viva la Guardia Civil»

«Tu representes la Guàrdia Civil i tant de bo algun dia aquell pare tinqui la dignitat de demanar disculpes pel que va fer», va desitjar el ministre, que també va preguntar entre tots els agents per «el Gordo», un altre agent del cos de Lora del Rio (Sevilla) la dona del qual, Lucía, cada dia al ministre.

Ahir, Lucía va rebre la trucada de Zoido i va ser ella qui amb l'altaveu del mòbil del ministre els va dir a tots els companys del seu marit que no estan sols, que tenen l'afecte de les seves famílies i amics.

«Vau marxar junts i tornareu junts. Viva la Guàrdia Civil», va assenyalar Lucía entre els aplaudiments de tots els agents, que van tornar a ovacionar aquesta dona de guàrdia quan va demanar al ministre que en els pròxims pressupostos «augmenti la nòmina d'aquesta gent».

Maíllo critica Puigdemont

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va demanar ahir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que recondueixi la situació perquè encara «està a temps», ja que el contrari suposaria «llançar-se a una piscina que no té aigua».

Martínez-Maíllo va assegurar que el ple i la compareixença de Puigdemont de la setmana que ve és un camí que no va enlloc i que a més «té conseqüències inevitables».

Va recordar al president que encara pot «reconduir la situació» i està a temps «de tornar enrere, està a temps de parar, està a temps de tornar a la legalitat i a la Constitució, està a temps de deixar de dividir a la societat catalana».

Això és un drama i el culpable, l'únic responsable del que està succeint és el senyor Puigdemont i tot el Govern de la Generalitat, que ha pres un camí sense retorn que tindrà conseqüències judicials», va advertir. Martínez-Maillo també va fer una crida a tota la societat catalana que habitualment no surt al carrer perquè demà ho faci amb la senyera, la bandera d'Espanya i l'europea.