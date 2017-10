Aiguaviva, un poble en estat de xoc després de la votació de l'1-O

L'1-O a Aiguaviva, com passarà també a Sant Julià de Ramis i a Girona, és una data que quedarà gravada a la memòria col·lectiva: la tarda del dia del referèndum una trentena d'agents antidisturbis de la Policia Nacional es van presentar al municipi i van carregar contra un grup de veïns amb gran duresa. Hi va haver ferits i diverses persones van haver de ser ateses per la inhalació de gas pebre. L'endemà, milers de persones van acudir al poble a expressar la seva solidaritat.