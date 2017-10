Cau una organització criminal especialitzada en el furt de maletes a turistes

Diners i objectes robats comissats per la policia.

Els Mossos d'Esquadra van desarticular el passat 4 d'octubre una organització criminal especialitzada a furtar maletes i bosses de mà per distracció a turistes en hotels de l'àrea metropolitana de Barcelona i zones costaneres de Catalunya. La policia catalana ha detingut un total de 23 persones en un dispositiu amb deu entrades en domicilis de Barcelona, quatre a l'Hospitalet de Llobregat i 1 a Cornellà de Llobregat.

Els agents van intervenir 69.000 euros en efectiu, 385 telèfons mòbils, 33 ordinadors portàtils, 43 càmeres de fotos, 23 càmeres de vídeo i 48 tauletes electròniques de diverses marques. Entre els objectes també es van intervenir més de 200 peces de joies i set vehicles utilitzats pels integrants de l'organització per delinquir. En dos dels domicilis s'hi van trobar dos laboratoris per clonar i falsificar targetes de crèdit i de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a més de màquines de clonatges, targetes blanques i rotllo de títols de metro per poder preparar-ne 2.000.

Els membres de la bateria entraven als hotels, es feien passar per turistes, usaven identitats falses i aprofitaven els moments en què els clients feien el «check in» d'entrada o sortida per furtar-los els equipatges. Els detinguts, de nacionalitats espanyola, peruana, marroquina i argentina, van passar a disposició judicial el dia 4 d'octubre acusats d'un centenar de robatoris. El jutge va decretar presó.