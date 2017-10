Colau demana a Puigdemont que no declari DUI i posi en perill les institucions catalanes

Colau demana a Puigdemont que no declari DUI i posi en perill les institucions catalanes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat avui als presidents del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i de la Generalitat, Carles Puigdemont, "que no prenguin cap decisió que pugui dinamitar la possibilitat d'un espai de diàleg" i actuïn "amb el cap fred i amb responsabilitat".

"Aquest és l'acte més valent que poden fer ara", ha dit l'alcaldessa a Rajoy i a Puigdemont en una declaració institucional per explicar la seva posició sobre la situació política a Catalunya, vint-i-quatre hores abans de la compareixença del president de la Generalitat al Parlament amb una declaració d'independència sobre la taula.

En la seva declaració a la Galeria Gòtica de l'Ajuntament de Barcelona al costat de la bandera de la ciutat, l'alcaldessa ha reiterat la seva negativa tant a la possibilitat que Puigdemont faci demà una declaració d'independència com que Rajoy apliqui l'article 155 per a la suspensió de l'autonomia catalana.

Ada Colau ha afirmat que l'1-O és una "acte de sobirania popular" que marca "un abans i un després en la política catalana" i "una finestra d'oportunitat per al diàleg", però que els resultats del referèndum "no poden ser un aval per proclamar la independència"

L'alcaldessa de Barcelona ha subratllat que el president de la Generalitat és un "home de principis" i li ha demanat que pensi en el conjunt de Catalunya i no es precipiti per no posar en perill la cohesió social.

Al president del Govern, Ada Colau li ha demanat "responsabilitat d'Estat" i que "escolti la ciutadania" que, ha assegurat, "no vol més tensió", descarti aplicar l'articulo 155, reverteixi de manera immediata la intervenció de les institucions i retiri els efectius policials desplaçats de forma excepcional, condicions per a ella "imprescindibles per obrir un espai de diàleg".

Colau ha fet extensives les seves peticions a totes les forces polítiques catalanes i al Congrés i "especialment al PSOE", del que ha dit celebrar que als últims dies parli de dialogo i negociació però al qual reclama "fets, no paraules".

"No ens demanen (els ciutadans) que repliquem els seus lemes, sinó vies efectives per fer-ho possible", ha advertit l'alcaldessa als socialistes, als qui ha assenyalat que "existeixen majories per fer efectives aquestes vies de diàleg" i s'ha expressat la seva disposició amb aquesta finalitat.

L'alcaldessa de Barcelona ha posat èmfasi en una petició d'abandonar "les trinxeres" i el "llenguatge bel·licista" i donar-se temps per aconseguir el diàleg.

"No és el moment del xoc de trens, és moment del diàleg, d'imaginar nous camins", ha apuntat Colau.

L'alcaldessa també s'ha dirigit als ciutadans, als quals ha recordat que Barcelona és una "ciutat de pau i de diàleg" que sempre ha sabut fer front a moments difícils i tirar endavant.