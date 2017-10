Els antiavalots donen cursets a d'altres agents per reforçar els dispositius

Els Mossos d'Esquadra estan donant en les últimes setmanes cursets en matèria d'ordre públic i antiavalots a desenes d'agents d'altres unitats, per tal de reforçar els dispositius al carrer, en vista de l'allargament de la tensió política que es viu i a les llargues jornades que han de fer els agents de la Brimo i l'ARRO. Així, comandaments de la Brigada Mòbil donen unes quantes hores de classes a agents destinats habitualment a la vigilància perimetral de les presons, a burocràcia interna o fins i tot a investigació criminal. Aquests agents no estaran directament a les manifestacions, sinó que faran funcions de suport, com la protecció d'edificis, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts policials a l'ACN.