Un gabinet jurídic atendrà els policies que presentin denúncies per assetjament

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar que s'ha creat un gabinet jurídic específic per centralitzar i canalitzar totes les denúncies de possibles delictes d'odi, davant l'assetjament que puguin patir tant els agents de Guàrdia Civil i Policia com les seves famílies. Zoido va anunciar la creació d'aquest gabinet jurídic en el seu discurs de l'acte commemoratiu de la festivitat de la patrona de la Guàrdia Civil, que va tenir lloc a Toledo, en el qual va estar acompanyat pel director general de l'Institut Armat, José Manuel Holgado, i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre d'altres.

«Hem creat un gabinet jurídic específic per centralitzar i canalitzar, a través d'un enllaç en cada cos, totes les denúncies de delicte d'odi o assetjament que poden patir els agents o les seves famílies», va assenyalar el ministre d''Interior, que va advertir que el Govern defensarà les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i «no consentirà que es produeixin delictes d'odi com els que s'han vist aquests dies» a Catalunya. En aquest sentit, va afirmar que el Govern «mai oblidarà» les «tristes escenes» que s'han viscut en els últims dies a Catalunya i va sostenir que l'Executiu central «no pararà fins que tots aquells que han faltat a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat paguin judicialment».



Zoido clama per l'Estat de Dret

«Perseguirem i enjudiciarem els delictes d'odi perquè, sobre els culpables caigui el pes de la llei, que és el que passa als països lliures i democràtics i on preval la divisió de poders i l'Estat de dret», va destacar Zoido. Tanmateix, va assegurar que l'Estat tampoc oblidarà els gestos de «solidaritat, afecte i reconeixement» que també han tingut ciutadans de Catalunya cap a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Precisament, les mostres d'afecte a aquests agents van centrar l'acte d'ahir al matí, que va consistir en una desfilada militar a la històrica ciutat de Toledo, entre l'Hospital de Tavera i la Puerta de Bisagra.

Centenars de persones van acudir a presenciar-lo i van cridar nombrosos «visques» a la Guàrdia Civil i a Espanya, a més d'interrompre amb aplaudiments el discurs del ministre d'Interior, que va lliurar a Cospedal una placa d'agraïment a les forces armades per acollir agents després de l'«assetjament» patit en una localitat catalana. El ministre també va recordar els 243 agents assassinats per la banda terrorista ETA, dos d'ells precisament ahir fa 40 anys a Guernica (Biscaia).

Al costat dels ministres i el director general de la Guàrdia Civil van acudir a l'acte el president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i l'alcaldessa de Toledo, Milagros Tolón.

Per la seva banda, Holgado va recordar els quatre companys que han mort en l'últim any en acte de servei, i va destacar que l'any passat es van desenvolupar 4.000 operacions que van suposar 16.500 detinguts i 7.000 investigats. Pel que fa al terrorisme internacional, va fer referència a les 26 operacions amb 38 detinguts del darrer any, i també va subratllar els 215.000 auxilis en carretera del 2016 i els 950 rescats de muntanya. Durant l'acte també es van imposar condecoracions de la Guàrdia Civil, entre elles la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit al director general de la Gendarmería Francesa i una Creu de l'Ordre del Mèrit a l'agent Román David Gómez, que va quedar paraplègic en un atracament l'any 2013.