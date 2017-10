El grup «The Elders» demana diàleg i una solució pacífica

Els Governs d'Espanya i Catalunya han de comprometre's al diàleg per aconseguir una solució a la «crisi constitucional», van afirmar ahir «The Elders», un grup de personalitats internacionals creat fa deu anys pel premi Nobel de la Pau sud-africà Nelson Mandela. En un comunicat emès per la seva seu a Londres, «The Elders» (Els Ancians) es van mostrar «profundament preocupats» per la recent «confrontació violenta» ocorreguda a Catalunya i va instar les dues parts a aconseguir una «solució pacífica».

Aquest grup va subratllar que els progressos efectuats per Espanya des de la seva «transició a la democràcia» no han de «posar-se en risc», alhora que va advertir que no poden subestimar-se les conseqüències «polítiques, econòmiques i socials» que tindria «una crisi prolongada». «The Elders» van insistir que «les dues parts» han de «contenir-se» per evitar «més accions i llenguatge inflamatoris i divisoris».

«La crisi constitucional que està desenvolupant-se a Espanya necessita diàleg, en comptes de confrontació», va declarar en la nota el president d'aquest grup, l'exsecretari general de l'ONU Kofi Annan. Annan va instar el «Govern espanyol» i el govern de Catalunya a «renovar el seu compromís per aconseguir una solució a través del diàleg». «Han de sortir d'aquesta crisi per un camí pacífic», va afegir el president de «The Elders».

Aquest grup independent de líders globals, presentat al juliol de 2007 a Johannesburg per Nelson Mandela, defensa valors humanitaris i promou posicions a favor de la pau i la seguretat internacionals. Entre els seus 14 integrants hi ha tres expresidents llatinoamericans: el xilè Ricardo Lagos, el mexicà Ernesto Zedillo i el brasiler Fernando Henrique Cardoso, aquest últim com a membre emèrit, així com l'últim secretari general de l'ONU Ban Ki-moon, qui es va unir al grup el juny passat. També en formen part personalitats com Mary Robinson, expresidenta d'Irlanda i exAlt Comissionat de l'ONU pels Drets Humans, o Hina Jilani, advocada i activista defensora dels drets humans al Pakistan i líder del moviment pakistanès pels drets de la dona.