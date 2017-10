Keeley Hawes i Richard Madden protagonitzaran la nova ficció de la BBC «Bodyguard»

L'actriu Keeley Hawes ( Line of Duty) i l'actor Richard Madden ( Joc de trons), seran la parella protagonista de Bodyguard, el nou drama de la cadena britànica BBC One. La ficció, creada per Jed Mercuri i produïda per World Productions, explicarà la història d'un heroic encara volàtil veterà de guerra a qui li assignen la missió de protegir la ministra de l'Interior. Madden interpreta David Budd, un oficial de protecció del Servei de Policia Metropolitana de Londres, al qual se li assigna la missió de protegir l'ambiciosa i influent ministra de l'Interior, Julia Montague (Hawes).