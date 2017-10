Manifest d'intel·lectuals en rebuig de la mediació externa en el conflicte

Gairebé un centenar de catedràtics, polítics i intel·lectuals, encapçalats pel filòsof Fernando Savater i l'eurodiputada d'UPyD, Maite Pagazaurtundúa, han demanat a la comunitat internacional que no encoratgi la mediació externa per resoldre el problema de Catalunya. El document, enviat a personalitats de la comunitat internacional, explica les raons per les quals segons el seu parer no seria «acceptable» una mediació externa per resoldre el problema a Catalunya, perquè consideren que suposaria «un atac a la sobirania democràtica dels espanyols».

Als autors del document fet públic ahir els preocupa que hi hagi personalitats públiques o institucions internacionals prestigioses que, «amb la millor intenció, no s'adonin que apel·lant al diàleg en les circumstàncies actuals poden estar pressionant el Govern d'Espanya perquè cedeixi a innòcues reivindicacions que busquen trencar la igualtat dels espanyols davant de la llei». L'escrit exposa que «cal explicar que Catalunya, una de les regions més riques d'Espanya, ha estat governada durant més de tres dècades per una elit nacionalista que ha posat tot el seu interès a construir una administració catalana distorsionada, on tot el que recordi Espanya s'ha volgut fer desaparèixer». El manifest assegura que la voluntat de la meitat dels catalans, els nacionalistes, vol imposar la seva voluntat a l'altra meitat, essent una amenaça imminent per a la unitat d'Espanya. El més urgent en aquests moments, segons la seva opinió, són «la pau social i les llibertats», encara que -apunten- «també està en joc la democràcia i el pacte solidari en el qual aquesta es basa».

El text també afegeix que l'Estat de Dret i les seves institucions «mereixen ara el suport internacional per no cedir al xantatge i preservar la legalitat a Catalunya davant dels que canten en les manifestacions que 'els carrers seran sempre nostres'». Per als signants, «s'està distorsionant el missatge que arriba a l'exterior» i «el lobby nacionalista fa massa anys que internacionalitza una versió que no es correspon amb la realitat social i política catalana».

D'entre els signants destaquen Juan José Laborda (expresident del Senat); Javier Nart (Cs), Esteban González Pons (PP), Rosa Díez (exdiputada d'UPyD) o Joaquín Leguina (expresident de la Comunitat de Madrid). També hi ha personatges de la cultura com Albert Boadella, l'escriptor Andrés Trapiello, el poeta Luis Alberto de Cuenca i Arcadi Espada, entre d'altres personalitats.