Més democràcia

Després dels tristos moments que vam viure el diumenge dia 1 d´octubre, en què es va posar de manifest la falta de dignitat, escrúpols, responsabilitat i consciència i fins i tot vam arribar a veure com el president de la Generalitat jugava a ser l´agent 007 per unes hores canviant de cotxe com si es tractés d´un joc d´espies, és necessari que el senyor Puigdemont prengui consciència de la responsabilitat adquirida per la utilització de la societat civil.

Després de llargs anys de subvencions a organitzacions pro-independentistes, vam veure com a molts els semblava bé el que uns altres havíem estat avisant des de lluny: fractura social, divisió i enfrontaments.

Encara recordo quan criticaven que Cs advertís d´això i ens deien alarmistes. Sento tristesa de veure la meva terra manipulada per un nacionalisme voraç, sense consciència ni escrúpols, que s´omple la boca de la paraula democràcia, la mateixa que en el seu sentit més profund van decidir rebutjar en el ple del passat dia 6 i 7 de setembre, quedant així inhabilitats per tornar a utilitzar-la després de protagonitzar el cop a la democràcia. Això sí. Mentre parlen de democràcia mantenen el Parlament tancat i barrat i l´usen a voluntat per a les seves il·legalitats. Han liquidat l´autonomia de Catalunya i la prova és que han convertit el Parlament en el Parlament de Puigdemont i no en el de tots els catalans.

Estem davant el vergonyós govern del senyor Puigdemont, completament inhàbil amb un programa dictat pels radicals de la CUP, encara que ja comencen a treure el cap entre les seves files els primers a veure el despropòsit de qui diu parlar en nom de JxSí. Per dur a terme el seu despropòsit, Puigdemont va començar per fer purgues en la composició del govern per posar «consellers» amb el carnet de l´ANC que actuessin de titelles nacionalistes. I aquí segueixen els que han intentant donar un cop a la democràcia. Volen arribar al final d´aquest desastre anunciat i posar en perill la convivència i el futur de la nostra societat.

A més, amaguen entre mentides els seus plans il·legals, vulneren els drets de tots els ciutadans que comprenen, entenen i senten que aquesta part d´Espanya que és l´autonomia de Catalunya els pertany i la senten seva també. Algun dret deuen tenir a opinar també sobre això! Però no aquí. Aquí, el nacionalisme és implacable i una minoria tracta d´imposar la seva voluntat a una altra majoria que observa atònita les estratègies i campanyes orquestrades des de mitjans de comunicació que estan en mans del govern de Catalunya.

Quan el nacionalisme intenta vèncer amb mentides i odi cap al diferent i divers; quan el populisme vol imposar la seva llei; quan la radicalització crea divisió; quan el pensament únic imposa les seves regles; quan el govern autonòmic vulnera els nostres drets i llibertats estem davant un govern autoritari que cal guanyar en les urnes.

Res d´això quedarà en l´oblit i l´estat de dret garantirà, com ha fet sempre, els drets i llibertats dels ciutadans. Mentrestant ens estan marxant els bancs, grans empreses, augmenta l´atur, la fractura social i és més necessari que mai tornar a la normalitat. I la normalitat passa per convocar unes eleccions democràtiques, amb urnes de debò, perquè un govern capaç reprengui la política real i solucioni els problemes que porten en dic sec més de 7 anys per la inacció d´uns partits que solament han usat les institucions de tots els catalans per a la seva aventura nacionalista radical.

A Catalunya, CDC i els seus socis han estat 39 anys tapant la cartera amb la bandera i utilitzant la paraula «independència» per tapar la seva incompetència.