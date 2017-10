El PSC aposta pel diàleg i per crear un nou pacte entre Catalunya i Espanya

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va apostar ahir pel «seny», pel «respecte a l'Estat de dret» i pel «diàleg» i va advocar per negociar «un nou pacte entre Catalunya i Espanya». En unes declaracions als mitjans abans de l'inici de la manifestació que va convocar Societat Civil Catalana (SCC) al centre de Barcelona, en la qual va assegurar que hi participa «gent de sensibilitats molt diferents, molt plurals, i molt diverses», Illa va anunciar que «participo per reclamar seny, per reclamar el respecte a l'Estat de dret i per reclamar sobretot diàleg», va assenyalar. Segons Illa, «molts ciutadans a Catalunya volen expressar-se aquests dies», i va afegir que la seva participació en aquesta manifestació s'havia de veure com la d'un ciutadà més que té dret a expressar la seva opinió, així com va incidir que totes les postures són legítimes, inclosa la independentista.

El secretari d'Organització del PSC va lamentar que el plantejament de la independència «divideix la societat catalana en dues meitats» i, per això, va defensar en nom del seu partit «un acord que uneixi la societat de Catalunya, els catalans».

El PSC, a diferència de PP i Cs, no va ser en aquesta mobilització com a partit, encara que la formació va animar per carta els militants a acudir aquest diumenge a la marxa organitzada per SCC.

«Pensem que és possible negociar un nou acord, un nou pacte entre Catalunya i Espanya», va manifestar. A la plaça Urquinaona, punt de sortida de la marxa al migdia, diversos manifestants que exhibien multitud de banderes espanyoles i senyeres, corejaven lemes com «Puigdemont a la presó», «Jo sóc espanyol» o «Visca Espanya, visca Catalunya i visca la Guàrdia Civil».



Sánchez aplaudeix Borrell

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va agrair ahir a l'exministre i expresident del Parlament Europeu, el socialista Josep Borrell, el seu «ferm compromís» a favor de l'entesa a Catalunya. Sánchez va escriure un missatge de gratitud a través del seu compte personal de Twitter: «Gràcies Josep Borrell pel teu ferm compromís a favor d'una Catalunya integradora, d'entesa i sense exclusions. #RecuperemElSeny». Sánchez va publicar aquest agraïment just abans de la intervenció de Borrell en el discurs de tancament de la manifestació per la unitat d'Espanya convocada per Societat Civil Catalana a Barcelona.

En la seva intervenció a l'acte de Barcelona, Borrell va afirmar que «Catalunya no és una colònia» ni un «Estat ocupat militarment» i va fer una crida al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «no empenyi el país cap al precipici».