Puigdemont perfila una possible declaració d´independència compatible amb una mediació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perfila una possible declaració d'independència compatible en mantenir la porta oberta a la mediació que ha reclamat en els últims dies. Segons fonts consultades per l'ACN, aquest dimarts el Parlament no votarà un text sinó que la compareixença de Puigdemont servirà per aplicar la llei del referèndum, que en l'article 4.4 estableix que dins els dos dies següents a la proclamació del resultats de l'1-O "se celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent". Des del govern espanyol, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha descartat aplicar l'article 155 de la Constitució si aquest dimarts es declara la independència i ha advertit que es prendran "totes les mesures necessàries".

La mateixa nit de l'1 d'octubre, en una compareixença al Palau de la Generalitat acompanyat del Govern en ple, Puigdemont va defensar que Catalunya "s'ha guanyat el dret a tenir un estat independent en forma de república" i va anunciar que es traslladarien els resultats de l'1-O al Parlament per tal d'aplicar la llei del referèndum. I aquest dimarts, a través d'una compareixença a petició pròpia, Puigdemont donarà compliment a aquest compromís.

El dia següent a l'1-O, el president de la Generalitat va fer una crida a una mediació internacional apadrinada per la Unió Europea i va donar plena legitimitat als resultats del referèndum, celebrat en un context de repressió. I també va avisar que "no hi ha un botó de la independència" sinó que es tracta d'un camí que requereix d'una transició "el més dialogada possible". L'apel·lació a una mediació ha estat una de les constants dels últims dies i Puigdemont hi va tornar a insistir en el discurs institucional de rèplica al del Rei. Així doncs, el president, d'acord amb les formacions independentistes, busca la fórmula de conjugar aquesta mediació amb una declaració d'independència que compleixi amb la llei aprovada pel Parlament.

L'ANC ha fet una crida als ciutadans a concentrar-se al Passeig Lluis Companys i al Passeig dels Til·lers, dins del Parc de la Ciutadella, per fer seguiment des d'unes pantalles gegants de la compareixença de Puigdemont i del debat al Parlament. Així doncs, es preveu que milers de persones es manifestin als voltants de la cambra catalana coincidint amb la possible declaració d'independència.

Des d'ERC, el portaveu Sergi Sabrià han evitat aquest dilluns donar pistes sobre la fórmula que utilitzarà Puigdemont i s'han limitat a mantenir tant "la porta oberta al diàleg " com el "compromís de donar forma al resultat" de l´1-O.

El diputat de la CUP Benet Salellas ha avisat que "no seria correcte" ajornar una proclamació de la república catalana sota el pretext de la mediació. Tot i que ha afegit que "no hi ha cap element que faci sospitar" que el Govern no complirà els acords que estableix la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica. En tot moment Salellas s'ha referit a la fórmula "proclamació de la república catalana".

Des del PDeCAT cap dirigent del partit ha volgut fer declaracions públiques però fonts de la formació han explicat a l'ACN que l'executiva ha acordat donar "plena confiança" al president de la Generalitat, que no estava present a la reunió. Només l'eurodiputat Ramon Tremosa ha fet declaracions posant sobre la taula la via d'Eslovènia que consisteix en declarar la independència i suspendre-la just després per obrir negociacions.

Al front de Madrid, el govern espanyol continua avisant que actuarà contra una declaració d'independència sense descartar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que suposaria una suspensió de l'autonomia. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que es prendran "totes les mesures necessàries" i ha posat l'accent en què les mesures que s'apliquin han de ser "efectives" i provocar "el menor dany possible als catalans".

Des de Barcelona, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat files al costat del govern espanyol davant d'una declaració d'independència. "Donarem suport a la resposta de l'estat de dret davant qualsevol intent de trencament unilateral", ha assegurat després d'assistir en una reunió extraordinària del PSC. Per la seva banda, el líder de Cs, Albert Rivera, insisteix en la necessitat d'aplicar el 155 perquè se celebrin eleccions a Catalunya.

A menys de 24 hores per la compareixença de Puigdemont al Parlament, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha pronunciat una declaració institucional per demanar a Puigdemont que no declari la independència i al president espanyol, Mariano Rajoy, que no apliqui l'article 155 per tal de no "dinamitar" el diàleg. Així mateix, ha fet una crida a les dues parts a no prendre decisions precipitades i a no contribuir a escalar més el clima per poder tornar a la normalitat institucional.