Sant Julià de Ramis rememora l'1-O amb una votació simbòlica al pavelló municipal

El pavelló municipal de Sant Julià de Ramis va tornar a ser ahir, durant una estona, un local electoral. Ho va ser de manera simbòlica i gràcies a una urna que els veïns de Quart van regalar als de Sant Julià, perquè la Guàrdia Civil es va emportar la que hi havia a la localitat gironina durant les càrregues de l'1-O. Un gest que l'alcalde del poble, Marc Puigtió, va voler agrair als quartencs, i que reforça encara més el sentiment de germanor entre els dos municipis.

El municipi va ser víctima de la repressió policial el dia del referèndum i, de fet, la Guàrdia Civil va requisar l'única urna que hi havia al local electoral. L'Ajuntament va fer una crida als pobles propers que en tinguessin diverses perquè els en cedissin una per poder fer una votació simbòlica al pavelló municipal, i així guardar un record del dia del referèndum. «De seguida Quart va aixecar el dit, ja que ells van poder salvar les tres que tenien», va explicar l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió. El batlle va agrair el gest i va explicar que presentaran una querella conjunta amb els veïns per les càrregues, i una altra des de l'Ajuntament per les destrosses que van fer els agents, i que pugen a 13.600 euros.

Puigtió va recordar que molts ciutadans de Sant Julià no van poder anar a votar per la repressió de les forces de seguretat espanyoles, i van optar per desplaçar-se a Quart. «La germanor entre aquests dos pobles és gran com la que hi ha a la resta de Catalunya», va ressaltar.

De fet, Quart no va ser una de les localitats escollides per la Guàrdia Civil i la policia espanyola per carregar, però Puigtió va recordar que va tenir molts problemes per votar, ja que l'alcalde no els va cedir espais municipals. En aquest sentit, el coordinador de l'ANC a Quart, Quim Vilar, va explicar que van «patir molt» però al final van poder exercir el seu dret com «qualsevol lloc normal». «A més vam salvar les tres urnes que teníem», va destacar. Vilar va explicar que van seguir «amb preocupació» el que passava a Aiguaviva, Sant Julià i Girona.