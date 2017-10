Abertis trasllada la seva seu social de Barcelona a Madrid

La concessionària d'autopistes Abertis va acordar ahir a la tarda, en una reunió extraordinària del seu consell d'administració, traslladar temporalment la seva seu social de Barcelona a Madrid.

En una comunicació a la CNMV, el grup català va justificar aquesta decisió davant «la inseguretat jurídica generada per l'actual situació política a Catalunya», en referència a la possibilitat que al Parlament català hagi matí una declaració unilateral d'independència.

A la nota, Abertis aclareix que el consell d'administració ha aprovat «per unanimitat» aquest trasllat de la seu social «en tant es mantingui aquesta situació».

Abertis, que té el seu domicili social a Barcelona, el situarà ara al número 39 del passeig de la Castellana de Madrid, on està el seu edifici corporatiu a la capital espanyola. L'empresa explica adopta aquesta decisió «per mantenir les operacions normals de la companyia i per tal de protegir el conjunt dels interessos generals de la mateixa».

Així mateix, aclareix que l'acord no afecta les societats del grup que presten els seus serveis exclusivament a Catalunya, i fonts del grup van aclarir a Efe que no comporta tampoc moviment de personal. D'aquesta manera, Abertis se suma així a la llista de cotitzades catalanes que ja van acordar el trasllat del seu domicili social fora de Catalunya per garantir que preserva la seva seguretat jurídica i per aportar tranquil·litat als mercats.

Precisament ahir, el Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar el fullet de l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada per la italiana Atlantia pel cent per cent del capital de la concessionària d'autopistes Abertis, per la que ofereix 16,5 euros per acció.

Amb el trasllat de la seva seu social, Abertis segueix el camí marcat pel grup La Caixa i les seves participades, ja que CaixaBank va decidir portar la seva seu social a València, Gas Natural la traslladarà a Madrid i Criteria farà el mateix a Palma.Ahir van anunciar que es porten la seva seu social fora de Catalunya SegurCaixa Adeslas, MGS Assegurances i MRW, entre d'altres.

En aquest sentit la patronal Foment del Treball va demanar no avançar «ni un pas més» en el camí «incert» que han pres, des del punt de vista polític, «forces polítiques amb una estreta majoria al Parlament» en referència a la majoria independentista que advoca per la separació de Catalunya del regne espanyol. Aquestes forces, segons considera la patronal, han «traspassat fronteres d'il·legalitat» i han portat el país «cap al descrèdit nacional i internacional, i qui sap si cap a la insolvència econòmica». Foment lamenta que aquest context «d'incertesa i risc polític» va provocar la «reacció» d'empreses «molt rellevants» de Catalunya, que han decidit traslladar la seu social per la incertesa jurídica de la situació.

Des de Foment s'opina que el canvi de seus és un «reflex clar» del grau «màxim» de preocupació amb què s'assisteix, des de l'àmbit empresarial, a un conflicte polític «molt seriós», i va expressar «l'enorme tristesa i el dolor» per aquestes decisions. La patronal alerta que «podrien ser milers» les empreses que estiguessin prenent decisions com aquestes, i lamenten que sindicats «absolutament minoritaris» convoquin «contínuament» vagues generals «destinades a servir de base a la pertorbació continuada de l'ordre laboral i la vida ciutadana». També afirmen que sectors industrials «importants» suspenen noves inversions o que les reserves turístiques a Catalunya «s'enfonsen» en un 50% vist els seus «nivells habituals d'ocupació».



Preocupació a Barcelona

L'associació privada Barcelona Global, formada per 126 de les principals empreses i institucions de la capital catalana, ha expressat avui la seva preocupació per l'actual situació política, que incideix de manera negativa en la imatge i la reputació de la ciutat.

«Barcelona està travessant un dels moments més delicats de la seva recent història i les notícies que ens arriben són molt negatives», va assegurar l'entitat, que espera que la ciutat «recuperi la normalitat com més aviat millor».