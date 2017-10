Arran: "Estem assistint a una traïció inadmissible"

"Estem assistint a una traïció inadmissible. Avui Puigdemont frena el mandat popular clar i rotund de l'1-O". Així s'ha pronunciat aquest dimarts el col·lectiu de l'esquerra independentista Arran, proper a la CUP, que ha demanat executar ara mateix la declaració d'independència. A través de diverses piulades a Twitter, Arran adverteix que "la falta d'un termini clar és un xec en blanc a un diàleg que ha quedat clar que no arribarà". En aquest sentit, asseguren que al passeig de Sant Joan, on s'han congregat centenars de persones per seguir el discurs del president de la Generalitat, "es respira ràbia i indignació". "Milions de persones ferides per a això? No teniu vergonya Junts pel Sí", han conclòs.





?? Avui hauríem d'haver proclamat la #independència. El mandat popular de l'#1O era clar i avui ho continua sent. — Arran #Independència (@Arran_jovent) 10 de octubre de 2017

Al seu parer, ara més que mai cal continuar organitzats per exigir l'aplicació "immediata" la independència. "Que la prudència no ens faci traïdors", exclama Arran, que malgrat tot, assegura que hi haurà "solidaritat" amb Puigdemont si hi ha més repressió per part de l'Estat.