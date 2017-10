Barcelona estudia fer pagar els autocars turístics

L'Ajuntament de Barcelona estudia establir una taxa d'autorització per circular per la ciutat per als autocars d'excursionistes, que en aquests moments són entre 200 i 250 al dia, amb puntes de 300, perquè contribueixin a la mobilitat i a la vegada regular la seva presència. Aquesta és una de les propostes per gestionar la mobilitat turística que el regidor del sector, Agustí Colom, i la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal, van presentar a partir dels resultats d'un estudi de la mobilitat turística a la ciutat elaborat conjuntament amb l'agència de desenvolupament urbà Barcelona Regional.

Altres propostes innovadores que el consistori està treballant amb els agents i a espais de debat sobre la mobilitat i el turisme són introduir el servei de taxi compartit, actualment inexistent a l'àrea metropolitana de Barcelona, i posicionar les aplicacions mòbils del taxi com a preferents, per davant de les de les de Uber o Cabify. L'informe revela que diàriament més de 170.000 turistes visiten la capital catalana.