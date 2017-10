El «C-Star» atraca al Port de Barcelona i els seus tripulants esperen una solució

El vaixell C-Star, amb vuit tripulants de Sri-lanka, que des de fa diverses setmanes estava fondejat a aigües catalanes sense poder accedir a cap port després d'haver estat contractat per una organització ultradretana per impedir el rescat d'immigrants al Mediterrani, va atracar al Port de Barcelona després d'un mes sense tocar terra ferma.

El vaixell, de 40 metres d'eslora, construït el 1975 i amb bandera de Mongòlia, es troba al dic sud del port barceloní, semi-abandonat pel seu armador de Cardiff (Gran Bretanya) i en espera de si l'adquireix un altre armador o se subhasta per poder pagar els sous i la repatriació dels seus vuit tripulants.

Els seus mariners, que van desembarcar fa més de mes i mig els ultradretans a Malta, sobreviuen fa setmanes gràcies a l'ajuda humanitària que els subministra la Creu Roja i l'organització religiosa Stella Maris. Al port de Barcelona, en un dic allunyat de la ciutat, els tripulants, alguns amb problemes d'ansietat per la seva situació, passen els dies entre el vaixell i les instal·lacions de Stella Maris, associació que acull i ajuda els treballadors del mar i els facilita assistència durant la seva escala. El Port de Barcelona els ha facilitat del combustible necessari perquè puguin mantenir l'electricitat a bord.

Ricardo Rodríguez, responsable de Stella Maris a Barcelona, va explicar que «passen la tarda al nostre club i a la nit se'ls torna al vaixell» i que estan «molt contents d'haver pogut desembarcar i de sentir-se atesos».

«Necessiten cobrir unes necessitats, no tenen res a fer, no tenen mitjans per sortir del port, estan lluny de les seves famílies i es resisteixen a anar-se'n perquè no volen tornar a casa amb les mans buides», va explicar Rodríguez, destacant que el que més els preocupa és quan podran cobrar els salaris. Segons Stella Maris, han contactat amb l'armador del vaixell i aquest els ha assegurat que una entitat adquirirà el C-Star, que abans d'arribar a Barcelona va intentar atracar a Palamós.