Catalá reitera que faran ús de «tots els instruments» previstos en la llei si hi ha DUI

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha insistit aquest dimarts al Govern que el l'executiu espanyol utilitzarà de "tots els instruments" perquè es compleixi la llei.

"[L'Estat] té i farà ús de tots els instruments que la legislació estableix per garantir que a Espanya quelcom tan senzill com que es compleixin les lleis, les sentències, es respectin pels poders públics les obligacions jurídiques de tots i per tant, és pel que estem preparats", ha assenyalat el ministre.

Catalá ha fet aquestes declaracions aquest dimarts al matí, hores abans de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui aquesta tarda al Parlament per tractar la situació política actual i en què podria anunciar una DUI.