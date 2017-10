Catalunya: l'estat sobirà amb la vida més curta del món

Només 8 segons com a estat sobirà. És el temps que ha passat des que Puigdemont ha assumit el mandat del referèndum de l'1-O de declarar la independència fins que ha decidit suspendre-la per iniciar un procés de diàleg. Vuit segons que han estat suficients perquè la Viquipèdia, l'enciclopèdia col·laborativa en línia, hagi decidit afegir de nou l'estat català a la seva llista d'estats sobirans amb la vida més curta.

Al llistat, on figuren països amb menys d'un any de vida i que exclou micronacions, ja hi sortia Catalunya, per la proclamació de Macià l'any 1931 (amb una durada de 3 dies) i la de Companys del 1934 (amb durada de 10 hores).

Altres estats amb un dia o menys de vida que figuren en el llistat són: la República Federal Democràtica de Rússia (6 hores d'independència el 1918), l'Emirat d'Abu Dhabi i Emirat d'Ajman (1 dia l'any 1971), Benin (1 dia l'any 1961), i Crimea (1 dia el 1992, i 1 dia el 2014).