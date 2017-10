Declaració d'independència de Catalunya: Què ha dit exactament Puigdemont?

Carles Puigdemont, davant del Parlament, ha presentat els resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, en conseqüència amb el resultat, ha assumit el mandat de proclamar Catalunya com un estat independent en forma de república. Seguidament, ha proposat suspendre els efectes d'aquesta declaració. Però, què ha dit exactament Puigdemont? Quines paraules ha fet servir? A continuació recollim el fragment exacte de la seva compareixença:

«Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant del Parlament i dels nostres conciutadans, el mandat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.

Això és el que avui pertoca fer. Per responsabilitat i per respecte.

I amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió sinó sobretot voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats de l'1 d'octubre. Resultats que hem de tenir en compte, de manera imprescindible, en l'etapa de diàleg que estem disposats a obrir».