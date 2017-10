«Estem denunciant per dignitat»

Alguns ja portaven la denúncia en mà, i d'altres es proposaven a fer-la in situ. La majoria anaven carregats amb carpetes que contenien informes mèdics, fotografies dels fets i diferents proves per tal de vestir els centenars de relats que van deixar les càrregues policials de l'1 d'octubre.

«Estava esperant per votar a l'escola Bruguera i em van estirar. Entre quatre o cinc policies nacionals em van tirar per terra» explicava J.M Coll, un dels denunciants, que posteriorment va acudir «als serveis mèdics a causa del dolor que sentia a les cervicals».

Un relat similar és el de M.A, un jove que es trobava al col·legi Verd, un dels centres que van patir una repressió més forta a les comarques gironines. «Estava a dins i vaig rebre un cop quan van entrar els policies. No va ser res excessivament greu però vaig decidir denunciar-ho als Mossos d'Esquadra».

Uns pocs tenien conseqüències visibles, com S.C, un home que va anar al col·legi Dalmau Carles per poder votar, i en va sortir amb el braç trencat. «Va arribar la policia nacional i ens van estar forçant per poder entrar. Van començar a apartar a la gent, com és el meu cas, i vaig caure sobre una paperera» relata, «aquestes denúncies han de servir perquè vegin que hi ha gent que ha rebut i que tenen seqüeles».



Els límits

A més de la visibilitat dels fets, la majoria de persones que es van presentar ahir a la seu del Col·legi d'Advocats de Girona per denunciar, van assegurar que ho feien per dignitat. S.C va voler remarcar que s'ha de tenir en compte que «hi ha uns límits i que les forces de seguretat no poden fer allò que els doni la gana». Un punt de vista proper al de J.M Coll, que ha decidit protestar a partir de les eines legals que hi ha. «Estem aquí per dignitat. Una dignitat que es va veure vulnerada i va afectar molts gironins. No fèiem res mal fet, només intentàvem posar una papereta en una urna i això no és cap delicte» va afirmar.



Obert fins demà

Aquells que ho desitgin encara poden acudir durant la jornada d'avui al col·legi si necessiten assessorament legal. Demà el servei també estarà actiu per doble partida, a Girona i Sant Julià de Ramis durant tota la tarda.

El següent pas es donarà aquest mateix divendres al Palau de Justícia de Girona, on podran acudir totes les víctimes per signar les designes, un poder notarial que s'atorga als procuradors, que es convertiran en l'enllaç entre advocats i denunciants. En el cas dels primers, tal com han fet els magistrats, s'ha creat una plataforma de procuradors amb una quinzena de voluntaris. Tal com assegura un dels membres de la plataforma Dret de Defensa, Albert Carreras, «la idea principal és que ningú hagi de posar diners per dur a terme aquest procés».