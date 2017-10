Detenen un home per causar l'accident en què va morir un motorista a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 39 anys, amb domicili a França i nascut a la República Txeca, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu per l'accident de diumenge en què va morir un motorista a la C-14, a Peramola (Alt Urgell). L'accident es va produir quan un vehicle va iniciar l'avançament d'una motocicleta en el moment en què s'acostava un altre turisme en sentit contrari. Per aquest motiu, el vehicle va tornar al seu carril colpejant al seu torn la part del darrere de la motocicleta.