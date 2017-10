En directe: Arriba el dia clau per a Catalunya

12.26 h - Els directors titllen «d'inadmissibles» les acusacions «d'adoctrinament» de Guerra i Bono

12.15 h -. Montilla reclama a Govern i Parlament «que aturin la DUI»

?? Declaració del President @JoseMontillaA sobre la greu crisi política que estem vivint. (10.10.17) https://t.co/onmpV8RBoe — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de octubre de 2017



12.11 h - Rivera: «Espanya no pot estar paralitzada i resant a veure si Puigdemont no declara la independència»

11.57 h - Puigdemont trasllada al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència

EFE

11.52 h - López de Lerma: «És probable que ni Puigdemont sàpiga què dirà aquesta tarda»

11.33 h - Rècord d'acreditacions al Parlament amb un miler de periodistes

11.16 h - La Mesa del Parlament pren nota dels resultats del referèndum

ACN

11.01 h - Catalá reitera que el govern espanyol farà ús de "tots els instruments" previstos en la llei si hi ha DUI

10.44 h - La Fiscalia estudia diversos escenaris per imputar Puigdemont després de la seva compareixença

10.35 h - Rajoy compareixerà demà a la tarda en el ple del Congrés

10.27 h - De Guindos acusa el Govern de «rebel·lió contra l'Estat de dret»

10.16 h - Duran i Lleida: «Si hi ha DUI, al govern espanyol no li queda més remei que aplicar el 155»

10.05 h - Sànchez: «Qui vulgui buscar vies de diàleg les trobarà en les paraules de Puigdemont»

09.59 h - Puigdemont saluda des de les xarxes socials

09.57 h - Prop de 80 diputats porten a Estrasburg la prohibició del TC del ple de dilluns

76 diputats demandem al Tribunal Europeu de Drets Humans les ingerències i la vulneració de drets d´un TC totalment deslegitimat. https://t.co/oOcGxR78zP — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de octubre de 2017



09.43 h - Els Mossos restringeixen l'accés al Parc de la Ciutadella

Europa Press

07.33 h - Concentracions de l'ANC

07.01 h - Arriba el dia clau per a Catalunya

La Junta central de directors de centres públics ha emès un comunicat en què titllen "d'inadmissible" les declaracions d'Alfonso Guerra i José Bono " acusant el sistema educatiu de Catalunya d'adoctrinament dels nens contra Espanya , fins i tot en l'odi a Espanya". "Ambdós són persones informades que han tingut altes responsabilitats polítiques i que saben que és falsa", afegeixen. La junta ha mostrat també la seva "indignació" i "malestar" pels fets de l'1 d'octubre.L'expresident de la Generalitat José Montilla ha demanat al Govern i al Parlament "que aturin la DUI" i apel·la als dos governs a fer "esforços reals" pel diàleg. En una declaració escrita a poques hores de la compareixença del president de la Generalitat, Montilla ha alertat que "la ruptura de la llei és inacceptable" però ha afegit que l'"immobilisme també".El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha tornat a demanar al president del Govern central, Mariano Rajoy, que apliqui l'article 155 de la Constitució per convocar eleccions a Catalunya i garantir la seguretat, perquè Espanya no pot estar "paralitzada i resant", pendent de si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara o no la independència de Catalunya.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, trasllada aquest matí al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència poques hores abans de pronunciar el discurs crucial des del Parlament. En les últimes hores, Puigdemont està perfilant, en converses amb els diferents partits sobiranistes, una declaració d'independència compatible amb una mediació internacional.L'exvicepresident del Congrés dels diputats i exdiputat de CiU, Josep López de Lerma ha assegurat a l'emissora Onda Cero que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont " viu en una situació d'atordiment i és molt probable que ni ell mateix sàpiga el que dirà aquesta tarda ".Segons dades de la cambra catalana, uns 800 professionals s'han identificat específicament per seguir el ple i se sumen per tant als professionals que de forma habitual ja consten com a acreditats al Parlament. La xifra supera amb escreix altres cites parlamentàries en què la premsa estatal i internacional ha desembarcat al Parlament.Fonts parlamentàries han explicat que la Mesa ha rebut la comunicació oficial dels resultats per part del Govern i que l'òrgan director ha aprovat prendre nota gràcies a la majoria de JxSí, mentre que Cs i el PSC han votat en contra, ja que consideren que es basa en un referèndum suspès pel Tribunal Constitucional (TC).El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha insistit aquest dimarts al Govern que l'executiu espanyol utilitzarà de "tots els instruments" perquè es compleixi la llei . "[L'Estat] té i farà ús de tots els instruments que la legislació estableix per garantir que a Espanya quelcom tan senzill com que es compleixin les lleis, les sentències, es respectin pels poders públics les obligacions jurídiques de tots i per tant, és pel que estem preparats", ha assenyalat el ministre.La Fiscalia General de l´Estat esta estudiant els "diversos escenaris" que es poden donar després de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dimarts al Congrés dels Diputats, on podria declarar la independència de Catalunya en aplicació de la Llei del referèndum i on obrirà el procés constituent de sis mesos per a la convocatòria d´unes eleccions. Fonts de l´entorn de José Manuel Maza no descarten cap actuació, tampoc la querella per un suposat delicte de rebel·lió, que està castigat amb penes d´entre 15 25 anys de presó.El president del Govern espanyol ho farà per parlar de la crisi oberta a Catalunya després del referèndum del passat 1 d'octubre. Així ho ha anunciat als periodistes la presidenta de la Cambra Baixa, Ana Pastor, abans d'acudir a l'habitual reunió dels dimarts de la Mesa del Congrés.El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha assegurat aquest dimarts que "això no és un tema d'independència sí o independència no, és una rebel·lió contra l'Estat de dret i l'Estat de dret és la base no només de la convivència a Espanya, sinó també de la convivència a Europa".L'exdirigent d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha assegurat que és "lògic" que l'Estat respongui "com a mínim amb el 155" si el president del Govern, Carles Puigdemont, declara la independència aquesta dimarts. "Això provoca de manera irreversible l'actuació de l'Estat, és lògic, s'ha de defensar", ha manifestat a Antena 3. Duran i Lleida creu que els passos donats per la Generalitat "fan difícil una marxa enrere" però assegura que "allò intel·ligent" seria aturar la DUI i buscar una sortida política en el sí del Congrés. L'exlíder d'Unió també s'ha mostrat contrari a la via de la mediació proposada per Puigdemont.En una entrevista de Catalunya Ràdio, Sànchez ha negat que l'ANC hagi convocat la manifestació per pressionar Puigdemont, però ha considerat que l'1-O mereix "que hi hagi un acte de coherència per part del Govern".La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i 75 diputats més de Junts Pel Sí, la CUP, I Catalunya Sí que es Pot han adreçat una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg contra la suspensió preventiva del Tribunal Constitució de la convocatòria del ple de la cambra catalana per a aquest dilluns. Els diputats al·leguen que la mesura de l'alt tribunal espanyol suposa una "greu infracció" dels drets fonamentals com la llibertat d'expressió i de lliure reunió. D'altra banda, el text també argumenta que no va haver-hi temps per preparar un recurs a la mesura del Tribunal Constitucional i que mai aquest havia suspès un ple del Parlament.El Parc de la Ciutadella estarà tancat durant tota la jornada al públic per motius de seguretat coincidint amb la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en què podria anunciar una Declaració Unilateral d'Independència i els Mossos d'Esquadra només n'autoritzaran l'accés a les persones relacionades amb l'activitat parlamentària, com diputats, personal de la cambra i mitjans de comunicació.L'ANC ha convocat una concentració al passeig dels Til·lers i l'avinguda Lluís Companys de Barcelona per tal de donar-li suport, mentre que a Girona s'instal·larà una pantalla gegant a la plaça del Vi.Catalunya arriba avui carregada d'incògnites i tensió a una jornada clau per al seu futur polític. La declaració d'independència, real o simbòlica, plana sobre la compareixença que té previst fer el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, al Parlament a partir de les sis de la tarda. El Govern espanyol, però, està disposat a prendre les mesures necessàries per evitar-ho.