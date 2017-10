Els directors titllen «d'inadmissibles» les acusacions «d'adoctrinament» de Guerra i Bono

La Junta central de directors de centres públics ha emès un comunicat en què titllen "d'inadmissible" les declaracions d'Alfonso Guerra i José Bono "acusant el sistema educatiu de Catalunya d'adoctrinament dels nens contra Espanya, fins i tot en l'odi a Espanya". "Ambdós són persones informades que han tingut altes responsabilitats polítiques i que saben que és falsa", afegeixen. La junta ha mostrat també la seva "indignació" i "malestar" pels fets de l'1 d'octubre. "L'agressió als centres escolars és el pitjor missatge que un alumne i la ciutadania pot rebre, un missatge tremendament erosionador per ells i per a la nostra societat", han lamentat.

En entrevistes en els últims dies al diversos mitjans de comunicació, Guerra i Bono han carregat contra el sistema educatiu de Catalunya. Per exemple, l'exvicepresident del govern espanyol va afirmar que hi ha hagut "40 anys d'educació controlada" i que "la majoria dels professors són militants d'ERC". "Imagini's els Rufians, Tardà, què els estan ensenyant sobre Espanya i l'odi a Espanya", va afirmar. Per la seva banda, l'exministre de Defensa i expresident del Congrés dels Diputats va assegurar que a Catalunya durant "dècades" s'ha ensenyat els nens catalans "que Espanya els roba".

"No podem tolerar que per articular un discurs polític que justifiqui la intervenció de Catalunya, s'acusi i es posi en qüestió la tasca de desenes de milers de grans professionals, que presten un dels serveis públics més importants en una societat democràtica, que dia a dia eduquen en valors de pau, civisme, diversitat cultural i pluralitat d'idees i mai en l'odi", asseguren els directors de centres públics.

La junta ha "condemnat" aquests accions "amb la veu més forta i decidida" i rebutja "enèrgicament" qualsevol actuació "per mínima que sigui que qüestioni, rebaixi o posi en perill els valors democràtics de la nostra societat".

A més, la Junta central de directors de centres públics de Catalunya també ha mostrat la seva "indignació" i "malestar" pels fets de l'1-O i considera que es van vulnerar els valores del sistema educatiu català, "no només amb agressions als valors que com a societat plural i democràtica ens hem donat, sinó també superant les línies tant intolerants de l'agressió física, i de forma reiterada".