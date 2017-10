Dos anys de presó per al jove que es va accidentar amb un camió de butà robat

Un jutjat ha condemnat a dos anys de presó l'home que el febrer passat va robar un camió de gas butà al barri del Poble-Sec de Barcelona i va fugir a tota marxa pel litoral de la ciutat fins que va ser aturat en xocar contra dos cotxes quan es disposava a entrar a la Ronda en contra direcció. Inicialment la fiscalia demanava vuit anys de presó, però finalment s'ha pactat una pena menor tenint en compte l'atenuant d'intoxicació etílica i per drogues, i l'home ja és al seu país d'origen, Suècia. Se li atribueix el furt del vehicle, dos delictes contra la seguretat vial i un d'atemptat amb instrument perillós. A banda dels dos anys de presó, suspesos si no comet cap delicte i si segueix un tractament psicològic, haurà de pagar 1.080 euros de multa i almenys 23.423 euros en indemnitzacions als afectats.

Joakim Robin Berggren va accedir al camió de repartiment de bombones de butà, el conductor del qual l'havia deixat estacionat amb la porta oberta i les claus al contacte. En els fets provats, el jutge confirma els arguments de la fiscalia. L'acusat va posar en marxa el vehicle i «amb absolut menyspreu a la vida i la integritat de la resta dels usuaris de la via i dels vianants» va iniciar una carrera «esbojarrada» en el transcurs de la qual va col·lidir amb diversos turismes i va obligar a d'altres a fer maniobres evasives i «una gran quantitat» de vianants van haver de refugiar-se a la vorera o a illots per evitar ser atropellats.

Amb l'excés de velocitat i les maniobres brusques del conductor, 37 bombones de butà van sortir disparades i algunes van impactar contra les persones que passejaven per la zona. Durant els set minuts que va conduir el vehicle, l'home es va saltar semàfors i va circular contra direcció, així com es va introduir finalment a la sortida 22 de la Ronda Litoral, on després de xocar amb dos vehicles que circulaven de forma adequada va col·lidir contra un mur i va ser detingut pels Mossos després d'efectuar diversos trets al vehicle. Anteriorment, a la confluència del Moll d'Espanya amb Pas sota Muralla, un agent de la Guàrdia Urbana havia estat a punt de ser atropellat pel conductor del camió, a qui havia indicat que s'aturés quan es dirigia a tota velocitat cap a un pas de vianants.

En la sentència, el jutge apunta que l'acusat, que no tenia llicència per conduir, va circular amb el vehicle sostret després d'haver ingerit begudes alcohòliques i substancies estupefaents i recorda que va estar privat de llibertat per aquesta causa des del 21 de febrer.