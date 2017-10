Duran i Lleida: «Si hi ha DUI, al govern espanyol no li queda més remei que aplicar el 155»

L'exdirigent d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha assegurat que és "lògic" que l'Estat respongui "com a mínim amb el 155" si el president del Govern, Carles Puigdemont, declara la independència aquesta dimarts. "Això provoca de manera irreversible l'actuació de l'Estat, és lògic, s'ha de defensar", ha manifestat a Antena 3. Duran i Lleida creu que els passos donats per la Generalitat "fan difícil una marxa enrere" però assegura que "allò intel·ligent" seria aturar la DUI i buscar una sortida política en el sí del Congrés. L'exlíder d'Unió també s'ha mostrat contrari a la via de la mediació proposada per Puigdemont. Segons apunta, en casos anteriors -com a Kosovo- la intervenció de la UE ha vingut després d'una guerra, una situació que seria "un desastre per a Catalunya". "Ningú pot situar al mateix nivell una regió que un estat", afegeix. A més, considera que Europa no intervindrà en el conflicte polític perquè "Catalunya significaria la disgregació d'Europa".

L'exlíder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha declarat que si hi ha DUI al govern espanyol "no li queda altre remei que el 155, ni que la declaració d'independència es faci a terminis". "L'Estat pateix un atac important contra la Constitució i també el propi Estatut de Catalunya, i no s'ha de quedar de braços plegats", ha afirmat, tot i reconèixer que no li agradaria arribar a aplicar el 155. "Per no aplicar-se aquest article, han de renunciar a la DUI", ha manifestat.

La proposta de Duran i Lleida passa per "dialogar en el marc de la Constitució i oferir una proposta política per a Catalunya que es voti al Congrés". Ara bé, també reconeix que el Govern ha fet ja massa passos i que "ara se li fa difícil fer marxa enrere". Tot i això, demana que no declari la independència perquè obriria un escenari complex "que ningú pot esbrinar-ne el final".



En contra de la mediació

També ha criticat la proposta de mediació feta per Puigdemont, amb qui reconeix que no hi ha parlat mai. Creu que la UE no s'oferirà de mediadora perquè, històricament, ha actuat en conflictes precedits per una guerra, com en el cas de Kosovo amb Sèrbia. "Si això passa a Catalunya seria un desastre, ningú pot situar al mateix nivell una regió europea que un estat", ha defensat. A més, considera que Europa és conscient que si intervé en el cas de Catalunya "s'inicia la disgregació d'Europa".

Sobre la fuga d'empreses que canvien la seva seu social, ha criticat que els líder independentistes han "dit moltes coses falses" als ciutadans explicant-los que "la independència era el paradís". "És lògic que les empreses marxin, el capital vol estabilitat i tot això provoca inestabilitat jurídica", ha declarat. Per això, demana als dirigents de la Generalitat que rectifiquin. "Que diguin que ho senten, que s'han equivocat i que no pensaven que s'arribaria a aquesta situació amb una rèplica així del món econòmic i també una resposta política com la de l'Estat i la UE", ha sentenciat.

També ha criticat "l'immobilisme" del govern espanyol durant els darrers anys i també ha carregat contra les entitats sobiranistes com ANC i Òmnium. "No hi ha dret que els responsables polítics deixin el carrer en mans d'entitats", tot i reconèixer que han capitanejat unes manifestacions "pacífiques" i que així espera que continuï essent.