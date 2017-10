ERC, PDeCAT i Podem titllen de «miserables» les paraules del dirigent popular

Les declaracions del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, van despertar les crítiques de partits com ERC i Podem. El líder de Podem, Pablo Iglesias, recorda que Companys va ser torturat i afusellat i acusa Casado de ser «un ignorant o un provocador irresponsable». El portaveu de la formació, Pablo Echenique, es va preguntar si les seves declaracions «a banda de ser fastigoses poden ser delicte». Per part d'ERC, el portaveu al Congrés, Joan Tardà, pregunta a Casado si «el fa feliç recordar a un poble indefens com va acabar Companys». I el portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, es va limitar a citar-lo en una piulada amb el qualificatiu de «miserable».

En una segona piulada, Rufián assegura que hi ha qui està en contra de l'autodeterminació de Catalunya «simplement perquè està traient les caretes que ells mai es van atrevir a treure». També va reaccionar a les declaracions de Casado el diputat del PDeCAT Sergi Miquel, que ha assegurat que comparar el final de Companys amb el de Puigdemont «implica també comprar el govern del PP amb el de Franco». Miquel l'acusa de ser «un miserable».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va qualificar ahir el vicepresident de Comunicació del PP, Pablo Casado, de «piròman» i el va emplaçar a demanar disculpes «o dimitir» per advertir al president català, Carles Puigdemont, que pot acabar a la presó com li va succeir a Lluís Companys.

En un tuit, l'alcaldessa va escriure: «en una democràcia seriosa, Pablo Casado demanaria disculpes o dimitiria. Ja n'hi ha prou de piròmans». L'alcaldessa va respondre així a Casado, que ahir va dir que confia en el fet que Puigdemont no declari la independència de Catalunya, però el va advertir que, si ho fa, podria acabar a la presó com li va succeir a Lluís Companys.



La CUP reclama diàleg al PP

El diputat de la CUP Benet Salellas va demanar ahir al PP que «en comptes d'amenaçar amb afusellaments, es posi a negociar amb Catalunya», perquè «cal aplicar els resultats del referèndum vinculant de l'1-O, i això significa aprovar una declaració d'independència».

Per altra banda, Benet Salellas es va referir en una roda de premsa a les declaracions del vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, en les quals ha dit, sobre una possible declaració d'independència per part del president Carles Puigdemont, que «la història no s'ha de repetir» perquè qui faci això pot acabar «com qui la va declarar fa 83 anys», que va ser el president Lluís Companys, afusellat posteriorment.

Segons Salellas, «només des d'una lògica autoritària podem entendre que el PP recordi ara el que li va succeir a Lluís Companys, l'únic president democràtic afusellat pel feixisme a Europa». Va reclamar al Govern espanyol que «treballi a favor d'escenaris de distensió del conflicte, en lloc d'amenaçar amb afusellaments, que s'assegui en una taula i es posi a negociar solucions al conflicte amb Catalunya».