La Fiscalia estudia diversos escenaris per imputar Puigdemont

La Fiscalia General de l´Estat esta estudiant els "diversos escenaris" que es poden donar després de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dimarts al Congrés dels Diputats, on podria declarar la independència de Catalunya en aplicació de la Llei del referèndum i on obrirà el procés constituent de sis mesos per a la convocatòria d´unes eleccions. Fonts de l´entorn de José Manuel Maza no descarten cap actuació, tampoc la querella per un suposat delicte de rebel·lió, que està castigat amb penes d´entre 15 25 anys de presó. En tot cas, les mateixes fonts apunten que cal esperar a veure que passa a partir de les sis de la tarda, en què començarà la compareixença del president de la Generalitat.

Maza ja va advertir durant l´acte d´obertura de l´any judicial que donaria una resposta "ferma i enèrgica" a qualsevol intent de destruir la unitat d´Espanya, i que ho faria sense "cap dubte", perquè ja no s´hi valen –va dir- "cap mena de vacil·lacions".

En les últimes setmanes el Fiscal General de l´Estat s´ha querellat contra el Govern i la Mesa del Parlament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i va obrir un procés a l´Audiència Nacional contra els presidents de l´ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, així com el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per un suposat delicte de sedició.

Paral·lelament, l´Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l´Associació de Municipis per la Independència (AMI) han presentat una querella al Tribunal Suprem contra el propi Maza per suposats delictes de prevaricació, usurpació de funcions i amenaces i coaccions per haver citat 700 alcaldes i donar instruccions a la policia després que el TSJC prengués les regnes del cas.

Aquest dimarts el diari ARA publica que Maza vol portar al Suprem una querella contra Puigdemont per un suposat delicte de rebel·lió. Segons aquest diari, ho faria per la publicació al compte de twitter del president dels dominis de pàgines web relacionades amb el referèndum un cop la Guàrdia Civil anava clausurant les que detectava.

Segons aquest rotatiu, en la mesura que els dominis són internacionals la qüestió hauria de quedar a mans de l´Audiència Nacional, però com que Puigdemont és aforat caldria traslladar el cas al Tribunal Suprem.