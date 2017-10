La Guàrdia Civil de Girona suspèn els actes de celebració del dia del Pilar

La Guàrdia Civil de la comandància de Girona ha decidit suspendre els actes de celebració de la Mare de Déu del Pilar, la seva patrona. Fonts del cos asseguren que de moment no hi ha data per celebrar la festa patronal però s'apunta que es podria fer més endavant.

La situació que es viu a Catalunya en aquests moments hauria provocat l'anul·lació dels actes, tot i que des del cos no se'n confirmen els motius. Tot i això, sí que destaquen que no es faran ni els actes lúdics ni institucionals que es preveuen sempre per aquestes dates. La Guàrdia Civil cada any celebrava un sopar i també una caminada fins als Àngels, activitats que han quedat anul·lades.

El dia del Pilar en concret, el 12 d'octubre, sempre es feia una missa presidida pel bisbe de Girona i llavors, al pati de la comandància, el tinent coronel feia el balanç de l'activitat del cos i es donaven les condecoracions a agents i personalitats destacades.

Una altra imatge que tampoc es veurà és la del seient buit de l'alcaldessa o representant de l'Ajuntament de Girona. I és que arran del referèndum i de les càrregues policials viscudes el dia 1 d'octubre en col·legis electorals de la ciutat, l'Ajuntament de Girona va anunciar a través de l'alcaldessa Marta Madrenas que a partir d'ara no assistirà a cap acte on hi hagi representants de l'Estat i per tant, entre aquestes institucions hi ha la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.

També va anunciar que l'Ajuntament no assistirà a cap acte organitzat per aquestes institucions i per tercers on hi participin. A banda dels actes organitzats pels cossos policials, el consistori també va assegurar que tampoc participarà en activitats de la Casa Reial, inclosa la Fundació Princesa de Girona.

Aquesta situació enguany no es viurà a la seu del carrer Emili Grahit i per tant, la imatge de cada any amb els agents condecorats i tot el pati de la comandància plena de gent no serà una realitat.



Festa Nacional a Madrid

En canvi el que sí serà novetat a Madrid és que la Policia Nacional participarà, per primera vegada des de fa més de 30 anys, en la desfilada pel Dia de la Festa Nacional que tindrà lloc dijous que ve al passeig de la Castellana de Madrid presidit pels Reis, segons Efe. A les agrupacions que cada any desfilen s'incorporarà una unitat motoritzada del CNP.