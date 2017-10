Investiguen l'agressió a un jove al metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen d'ofici l'agressió d'un jove a un altre d'origen sud-americà en un comboi de la línia 2 del metro de Barcelona diumenge. Un altre viatger va enregistrar els fets amb el seu telèfon mòbil i les imatges s'han viralitzat a través de les xarxes socials. En elles, es pot veure com un jove vestit amb una samarreta de la segona equipació de la selecció espanyola amenaça primer i colpeja després un altre noi d'origen sud-americà. De moment no consta que la víctima hagi presentat una denúncia, però els Mossos han decidit iniciar la investigació d'ofici, a través de la Unitat de Seguretat en Transport Urbà, per si els fets són constitutius d'un delicte d'odi i racisme.

Els Mossos no han volgut relacionar de moment l'agressió amb la manifestació de diumenge a Barcelona, ja que els fets es troben sota investigació. D'acord amb les imatges, l'agressor amenaça la víctima amb crits de «aniré per tu quan baixis» però abans d'arribar a la següent parada li etziba una coça.