L´ANC i Òmnium exigeixen que el temps de diàleg "tingui dates acotades"

Els presidents de l´ANC i Òmnium Cultura, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, han abandonat el ple del Parlament "satisfets" amb el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la seva decisió de "suspendre" la declaració d´independència que hauria d´emanar dels resultats del referèndum de l´1-O. Per a les entitats, "ningú pot estar descontent o decebut" amb aquesta estratègia, donat que asseguren que el "compromís" del Govern i els independentistes amb la independència segueix "ferm" i el moviment d´aquest dimarts només obre la porta "al diàleg i la mediació" després de les "ofertes" i "pressions" internacionals per donar una oportunitat més a la negociació. Amb tot, però, reclamen al Govern i al president que aquest temps de diàleg que interpreten que s´obre, sigui "acotat", i per això demanen que es "facin públiques" les dates límits i el calendari.

El president de l´ANC, Jordi Sánchez, ha interpretat que Puigdemont "ha posat sobre la taula el compromís clar amb l´anunci d´una declaració que ell mateix ha demanat que se suspengui". "En aquests moments, JxSí i la CUP estan signant una declaració d´independència que s´ha demanat que quedi suspesa per mantenir l´esperança del diàleg", ha dit, tot lloant el paper de Puigdemont "gestionant d´una manera molt complexa una situació de gran pressió de líders polítics internacionals que li han implorat i requerit donar un temps mort a un diàleg per tal que l´Estat no tingui cap excusa per intentar reprimir la voluntat del poble de Catalunya" expressat a l´1-O.

Sánchez, que creu que el president ha "combinat l´ètica de la responsabilitat i la de la convicció", ha actuat amb "gest valent" en suspendre la declaració d´independència. "Entenem que els propers dies seran determinants per veure l´efectivitat de les vies de mediació i la voluntat del govern espanyol", ha dit, tot reclamant que el president de l´Estat, Mariano Rajoy "no faci cas" de les veus que li demanen l´aplicació de l´article 155 de la Constitució. "El govern espanyol té l´oportunitat que va perdre amb l´1-O. Esperem que ara acceptin la mà estesa del Govern i el Parlament i de la comunitat internacional", ha conclòs.

En aquest mateix sentit s´ha expressat Jordi Cuixart, que ha volgut lloar "l´oportunitat de diàleg" que atribueix a Puigdemont. Amb tot, en nom de les entitats, ha demanat al Govern que "tot aquest procés de negociació sigui amb unes dates acotades". "Estem segurs que el president i el Govern tindran a bé fer-nos saber aquestes dates. Estem segurs que no parlem de dies i setmanes, sinó de tot un procés. Estem segurs que ens faran sabedors dels terminis", ha sentenciat.

Tot i això, no ha dubtat en cap moment que Puigdemont i el Govern mantenen "la determinació amb donar validesa als resultats de l´1-O". "El poble ha d´estar tranquil perquè hem fet un pas més en aquest procés d´autodeterminació", ha dit, tot afegint que "els que avui mostren decepció són els que voldrien un Govern desbocat i sense capacitat per veure el que ha passat a l´escena internacional".