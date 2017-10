Merkel truca a Rajoy per buscar «possibles vies» pel «diàleg» a Catalunya

Malgrat que la Unió Europea segueix sense tenir previst intervenir en el conflicte entre Catalunya i Espanya, sí que comença a haver-hi alguns moviments en l'àmbit internacional. La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va trucar dissabte al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per buscar «possibles vies» pel «diàleg» a Catalunya. Segons ha confirmat un portaveu del govern alemany, Rajoy i Merkel van «discutir possibles vies per enfortir el diàleg intern a Espanya en el marc de la Constitució». Merkel també va «ratificar el seu suport a la unitat d'Espanya», segons el portaveu del govern alemany. Per la seva banda, el govern espanyol ha assegurat que la trucada es va produir i que, durant la conversa, Merkel «va expressar el seu suport» al president espanyol. Per la seva banda, Rajoy va explicar a la cancellera alemanya quina és la situació política actual a Catalunya. El mateix dia, Merkel també va mantenir una trucada telefònica amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per parlar sobre la situació política a Catalunya.

El portaveu del govern alemany, Steffen Seibert, ja va afirmar la setmana passada en una roda de premsa que la qüestió catalana és un «assumpte intern espanyol». «Tots els debats necessaris es duen a terme a Espanya», va apuntar Seibert. El portaveu del Govern alemany també va afirmar que la cancellera alemanya «no vol exercir cap mediació» i va refusar fer cap valoració sobre l'actuació de la policia espanyola durant la celebració del referèndum de l'1-O. «No val la pena avaluar les operacions policials a Espanya», va dir Seibert.

El president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, també ha fet referència a la situació a Catalunya des de Roma, on s'entrevistarà amb el Papa. Steinmeier, exministre d'afers exteriors de Merkel, ha dit que «els sentiments i els posicionaments» de la gent «no són secundaris» i ha apuntat que seria un «error» tractar les emocions de «simplement irracionals». «Des del Regne Unit, passant per Catalunya, fins a Polònia i Grècia, cal prendre seriosament els sentiments de la gent», va indicar. En canvi, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va reiterar a Merkel que l'organisme manté la mateixa posició sobre Catalunya que la setmana passada: és a dir, que insta les dues parts a passar «de la confrontació al diàleg», però rebutja mediar i ho deixa en mans del govern de Rajoy.

El Govern francès va reiterar ahir que no reconeixerà una eventual Declaració Unilateral d'Independència (DUI) per part de les autoritats catalanes, i va recordar que «la primera conseqüència» de la secessió seria que «Catalunya sortiria automàticament de la Unió Europea». «Si es produís una declaració d'independència, seria unilateral i no reconeguda», va afirmar ahir la secretària d'Estat francesa d'Assumptes Europeus, Nathalie Loiseau, en una entrevista amb el canal CNews. En canvi, Loiseau va instar a «superar la crisi a través del diàleg de totes les forces polítiques espanyoles». «Evidentment, no podem reduir Catalunya a la consulta que van celebrar els independentistes ara fa deu dies, seria un error de lectura. Era contrària a la Constitució i no hi havia cap manera de verificar la seva qualitat, ni el cens electoral, ni el desenvolupament del seu escrutini», va afegir. «Els independentistes catalans estan en la il·legalitat segons la Constitució espanyola, i França no té cap raó per pensar diferent», va subratllar.

Per la seva banda, el cap de l'oficina de la Generalitat a Brussel·les, Amadeu Altafaj, va comunicar ahir als membres espanyols del Comitè Europeu de les Regions la suspensió temporal de la participació catalana en la delegació espanyola d'aquesta institució comunitària. En un correu electrònic filtrat per diversos mitjans, Altafaj anuncia la suspensió de la participació catalana en la delegació espanyola «arran dels esdeveniments registrats a Catalunya durant les últimes setmanes i molt especialment el diumenge 1 d'octubre». Fonts de l'oficina de la Generalitat a Brussel·les han explicat que, a la pràctica, això suposarà que Catalunya no participarà en les reunions de la delegació espanyola, però sí que participaran en les activitats del grup, com ara en la sessió plenària que ha de començar avui.