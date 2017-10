La Policia Nacional dirigirà a partir d´ara la seguretat del Palau de Justícia

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos,va ordenar ahir que la vigilància del Palau de Justícia de Barcelona, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona, al passeig Lluís Companys, sigui a partir d'ara compartida entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, tot i que la aquesta última serà la que la dirigirà.

Fins ara, els Mossos es feien càrrec en exclusiva de la vigilància exterior i interior, així com de la custòdia dels detinguts que havien de declarar als judicis. La policia catalana també és la responsable de la vigilància de tots els edificis judicials de Catalunya, encara que normalment se'n fa càrrec una empresa de seguretat privada. Els Mossos també custodien la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris. En una breu nota, el TSJC informava que Barrientos, «d'acord amb les facultats governatives de què legalment disposa, ha acordat i ordenat» al cap superior de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, que agents d'aquest cos se sumin als Mossos que hi ha a l'edifici. «La decisió obeeix a la previsió d'extremar la seguretat de l'edifici i garantir el seu ple i normal funcionament davant la possibilitat que el Parlament de Catalunya decideixi» aplicar la Llei de Transitorietat, que preveu la substitució del TSJC pel Tribunal Suprem de Catalunya, així com l'elecció d'una nova cúpula judicial. «El president del TSJC entén que la coordinació d'ambdós cossos policials pot preservar de forma més eficaç la legalitat constitucional», assegura el comunicat.

Des d'ahir i d'acord amb aquesta decisió, la vigilància del Palau de Justícia és compartida per ambdós cossos policials sota el «comandament» de la policia espanyola.

En un escrit de divendres passat de cinc pàgines, Barrientos recorda que la llei protegeix els jutges i magistrats que «es considerin inquietats o pertorbats en la seva independència» i els permet prendre les decisions oportunes per «assegurar l'acció de la justícia i restaurar l'ordre jurídic». Com que la Llei de Transitorietat «regula i desenvolupa un poder judicial que ignora la previsió constitucional i es constata la determinació» del Govern per fer l'aplicació efectiva d'aquesta llei suspesa pel Tribunal Constitucional, Barrientos creu que això «pertorba invariablement la integritat del TSJC i la independència dels magistrats que l'integren, inclòs el seu president, en la mesura en què porten a la seva desaparició i comprometen la funció jurisdiccional que exerceixen». El president del TSJC també recorda que la Llei de Forces i Cossos de Seguretat encarrega a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola la vigilància i protecció dels edificis públics que ho requereixin i vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats.



Els Mossos acaten l'ordre

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van assegurar que obeiran la decisió del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya «com no podia ser d'una altra manera», però no entenen la decisió ni en comparteixen «els motius i necessitats». «El cos sempre ha demostrat i demostrarà la lleialtat absoluta a les directrius i instruccions de la judicatura», va assegurar l'inspector portaveu, Albert Oliva. No es descarta que la policia catalana respongui formalment a Barrientos. Oliva va explicar que el cos està convençut de la seva actuació en els dispositius policials dels últims dies als carrers, i va afegir que «els Mossos demostren des de l'inici del desplegament la seva actitud i aptitud en les investigacions, proteccions i en la garantia de la seguretat ciutadana».

Sobre els requeriments de l'Audiència Nacional espanyola, el portaveu policial va explicar que el cos dona informació «objectiva i contrastada» dels dispositius i es va mostrar «convençut» que han complert les instruccions de la judicatura.