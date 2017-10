Rajoy i Sánchez parlaran aquesta nit a Moncloa de la situació a Catalunya

El president del Govern, Mariano Rajoy, es reunirà aquesta nit en el Palau de la Moncloa amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per parlar sobre la crisi catalana, segons han confirmat fonts socialistes.

Una reunió que es produeix després de la intervenció del president català, Carles Puigdemont, en el ple del Parlament, on ha dit que assumeix el "mandat" perquè "Catalunya es converteixi en un Estat independent en forma de república", però seguidament ha proposat "suspendre els efectes de la declaració d'independència" per obrir la porta al diàleg.



Segons les fonts socialistes, Rajoy i Sánchez han parlat per telèfon diverses vegades durant el dia d'avui i, finalment, han acordat veure's a la Moncloa, cap a on Sánchez ha marxat passats dos quarts de deu de la nit.

Fins aleshores, Sánchez estava reunit amb els seus col·laboradors a la seu socialista de Ferraz per seguir la jornada al Parlament català.

Rajoy i Sánchez ja es van veure a Moncloa el passat dia 2, després del referèndum independentista de l'1-O, i llavors el líder socialista va reclamar al cap de l'Executiu que obrís una negociació "de forma immediata" amb Puigdemont i que parlés amb "totes les formacions" per abordar la crisi catalana "amb ambició i sense exclusions".

Aquell mateix dia, Rajoy va rebre també el president de Ciutadans, Albert Rivera, que li va demanar que activés l'article 155 de la Constitució.

Unes reunions en les que Rajoy va apel·lar al consens amb el PSOE i Ciutadans en defensa del sistema democràtic i es va comprometre a estudiar "amb responsabilitat i lleialtat" les propostes que li havien plantejat davant la situació a Catalunya.

Fonts de Ciutadans, de la seva banda, han confirmat que Rivera i Rajoy han quedat per parlar demà.



Consell de Ministres extraordinari

El Govern celebrarà demà una reunió extraordinària del Consell de Ministres que estudiarà l'aplicació de les mesures que calguin per afrontar la crisi catalana.

Així ho ha anunciat aquesta nit en una compareixença al Palau de la Moncloa la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, després del discurs del president català, Carles Puigdemont, davant el ple del Parlament.

"El discurs d'una persona que no sap on està, on va ni amb qui vol anar", ha dit la vicepresidenta, després que Puigdemont hagi dit aquesta tarda que assumeix el "mandat del poble" perquè "Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república", però tot seguit ha proposat "suspendre els efectes de la declaració d'independència" per obrir la porta al diàleg