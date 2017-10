DIRECTE | Rajoy compareix al Congrés dels Diputats

El Consell de Ministres ha aprovat avui enviar un requeriment al Govern de la Generalitat perquè confirmi si en el ple del Parlament d'ahir Carles Puigdemont va proclamar la independència de Catalunya, ha informat el president del Govern, Mariano Rajoy.









Rivera: "Diàleg sí però entre demòcrates i compatriotes

Iglesias demana 'solemnement' a Rajoy que no apliqui el 155 i no trenqui Espanya

Iglesias acusa Rajoy de "trencar Espanya" i Domènech li demana que "dialogui o marxi"

Robles assegura que no calen "més mediadors"

El discurs de Mariano Rajoy

La resposta de Puigdemont a Rajoy a Instagram

? #RepúblicaCatalana Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 5:05 PDT

14.19 h - La CUP sobre el pacte per reformar la Constitució: "És una festa que no va amb nosaltres"

14.07 h - La Fiscalia estudia els fets de dimarts al Parlament per si es requereixen noves accions penals

14.01 h - El Govern espera el requeriment de Rajoy i preveu respondre dins de termini

13.41 h - Albiol: "Puigdemont té una última oportunitat per tornar la normalitat"

.@KRLS tiene con el requerimiento una última oportunidad para devolver la normalidad a Cataluña. Espero y deseo que este a la altura. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 11 de octubre de 2017



13.33 h - Sánchez anuncia un acord amb Rajoy per obrir el debat de la reforma constitucional

13.22 h - "Charlie Hebdo" es mofa dels independentistes catalans en la seva portada

13.01 h - Rovira: "Haurem de demanar un aclariment a Rajoy, no ha dit res sobre el diàleg. Pinten bastos"

Haurem de demanar un aclariment al @marianorajoy perquè no ha dit res sobre el diàleg i les propostes de mediació!

Diria que per les amenaces que profereix, pinten bastos... — Marta Rovira Vergés (@martarovira) 11 de octubre de 2017



12.47 - Madrenas diu que ahir es va viure "un moment d'èpica a la catalana"

12.18 h - Iceta agraeix la "mesura" de Rajoy"

Valoro mucho la prudencia y la mesura de la declaración de @marianorajoy Espero que la respuesta a su requerimiento esté a la misma altura — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 11 de octubre de 2017



12.15 h - El Govern pregunta a Puigdemont si ha declarat la independència abans d'aplicar l'article 155

12.01 h - Segueix en viu la compareixença de Rajoy

11.55 h - L'Audiència Nacional confirma el "paper essencial" de Sànchez i Cuixart en el pla independentista

11.44 h - L'ANC té «plena confiança» en Puigdemont i en la mediació internacional

11.41 h - Segueix en directe la sessió de control al Congrés dels Diputats

11.37 h - Compareixença de Rajoy

11.23 - Albiol avisa al Govern de la Generalitat que Rajoy no negociarà "la voladura de l'Estat de dret"

11.08 h - Dastis: «El discurs de Puigdemont va ser un parany»

10.54 h - Arrimadas demana el 155 per convocar eleccions

10.25 h - Tardà veu "molt encertat" el termini d'un mes proposat per la CUP per a possibles negociacions

Trobo molt encertat el termini d 4 setmanes q manifesta @cupnacional per explicitar possibles mediacions — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 11 de octubre de 2017



10.13 h - Rufian piula a Twitter

Quien crea q es fácil tenderle la mano a quienes apalearon a los tuyos se equivoca. He aquí la generosidad y responsabilidad de lo de ayer. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de octubre de 2017



10.07 h - Alemanya aposta pel diàleg «en el marc de la Constitució» a Catalunya

10.05 h - Reaccions de la premsa internacional

10.01 h - Rivera assegura que el diàleg ofert per Puigdemont és una "trampa i un "xantatge inadmissible"

09.49 h - La CUP assegura que inicialment la proposta del Govern era llegir al ple la declaració d'independència

09.37 h - Rajoy i Rivera parlen abans del Consell de Ministres extraordinari

09.16 h - Turull: «No cal esperar setmanes per veure si hi ha voluntat de diàleg d'Estat»

09.03 h - Comença el Consell de Ministres per tractar la situació política de Catalunya

08.55 h - El PSOE no es refia de Puigdemont i li exigeix que aclareixi si se situa dins o fora la llei

22.00 h - Reunió entre Sánchez i Rajoy

21.58 h - Comença la signatura del document de declaració d'Independència

21.25 h - Els 72 diputats independentistes signen un document de declaració d'Independència que queda en suspens

21.20 h - Corominas nega "dubtes" en les paraules de Puigdemont i defensa que es tirarà endavant la independència

21.10 h - Forcadell dóna per acabat el ple

21.00h - La CUP avisa que "ja no es poden suspendre" els efectes del resultat de l'1-O

20.57 h - Divisió d'opinions en la concentració del Passeig de Lluís Companys després del discurs de Puigdemont

20.50h - Albiol limita el diàleg a "propostes assumibles des de la legalitat" i tanca la porta a parlar de la independència

20.40h - Pablo Iglesias: "Avui Puigdemont no ha declarat la independència, demano a Rajoy que aposti pel diàleg"

20.30h - La Moncloa veu inadmissible una "declaració implícita d'independència" i que es deixi en suspens de manera "explícita"

20.25 h - Iceta a Puigdemont: "No es pot suspendre una declaració que no s'ha pres"

20.05 h - Arrimadas assegura que la intervenció de Puigdemont és un "cop a la democràcia"

5.000 persones han seguit el discurs a la Plaça del Vi

Unes 5.000 persones han acabat escoltant a Puigdemont dir q Catalunya està legitimada per ser un "Estat en forma de República" des pl del Vi pic.twitter.com/QgbfnM60dI — Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) October 10, 2017

Declaració d'independència: les reaccions de la gent

Declaració d'independència: El vídeo de la declaració

La declaració de Puigdemont

Puigdemont: "No esperin ni amenaces, ni xantatges ni insults"

19:07 h - El ple és a punt de començar

Albiol amenaça amb "mesures contundents"

18:05 h - La plaça del Vi de Girona s'omple per seguir el ple del Parlament

?? La plaça del Vi plena de gom a gom esperant el Ple del Parlament. Som-hi #República! pic.twitter.com/80BU76MxFg — Girona Vota (@GironaVota) 10 d´octubre de 2017

El president de Cs, Albert Rivera, insisteix que no es pot dialogar "amb els que liquiden la llei i els drets dels ciutadans" i, per tant, tira per terra les aspiracions del Govern d'aconseguir una mediació. "Diàleg sí, però només entre demòcrates i compatriotes, no podem fiar a una taula fosca o a un mediador internacional el que li correspon al Parlament", ha manifestat durant la seva intervenció al ple del Congrés on compareix Rajoy per valorar les conseqüències de l'1-O. Rivera també ha celebrat que "Rajoy hagi rectificat" i hagi activat la via del 155 aquest dimecres amb l'enviament d'un requeriment a Puigdemont. "Ha d'actuar amb fermesa i sense complexes", ha manifestat. Com porta fent en les darreres setmanes, demana al govern espanyol que apliqui el 155 i convoqui eleccions. Enguany ha tornat a fer la mateixa petició i s'ha dirigit al Congrés en català per demanar a Rajoy que hi posi data. "Votarem, volem votar", ha dit, fent seu el clam dels ciutadans que defensaven el referèndum.El líder de Podemos,, ha demanat avui al president del Govern,"amb tota la solemnitat" que requereix l'ocasió que no apliqui l'article 155 de laa Catalunya, que es posi al capdavant d'una negociació i que "deixi de trencar Espanya".El líder de Podem, Pablo Iglesias, i el d´En Comú Podem i líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, han criticat durament aquest dimecres l´oposició del president espanyol, Mariano Rajoy, al diàleg i a la mediació per resoldre el problema polític a Catalunya. Durant el seu torn de rèplica al discurs de Rajoy, Iglesias ha acusat el PP de ser "el principal responsable que es trenqui Espanya" i li ha demanat que "no apliqui el 155" de la Constitució i es posi al capdavant de la negociació amb Catalunya. "Deixi d´actuar com a cap del PP i actuï com a president del govern", ha dit, i "deixi de trencar Espanya". També l´ha advertit que "Catalunya només podrà formar part d´un projecte col·lectiu que es diu Espanya si a Catalunya hi ha un referèndum". El portaveu d´En Comú Podem, Xavier Domènech, li ha demanat "diàleg, diàleg i diàleg, i si no poden dialogar marxin, ja no pel bé de Catalunya, sinó pel bé d´Espanya, marxin".En la seva intervenció durant la compareixença deal ple per explicar la posició del Govern en la crisi catalana, Iglesias ha aprofitat també per llançar al president un advertiment contra els seus aliats de Ciutadans."Senyor Rajoy, desconfiï del senyorperquè és el principal operador polític del senyoren aquesta crisi i a vostè el senyorno l'estima bé", li ha dit Iglesias al cap de l'Executiu després de felicitar-lo per haver tornat a aconseguir el suport de PSOE i Ciutadans.Segons el secretari general dehauria d'escoltar al president del Consell Europeu,, com va fer ahir el president de la Generalitat,, i posar-se al capdavant d'una negociació, que segons l'opinió de Podem, hauria de concloure amb la decisió de convocar un referèndum a Catalunya.La portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha remarcat que el seu partit "no acceptarà mai un trencament de la legalitat i dels principis bàsics de l'estat de dret". Ho ha fet durant la compareixença del president espanyol, Mariano Rajoy, per parlar de les conseqüències de l'1-O. Robles ha assegurat que ara és "l'hora de fer política en majúscules" i ha afirmat que tot debat s'ha de cenyir al "marc constitucional".En aquest sentit, ha tancat la porta a qualsevol mediació, tal i com proposa el Govern. "No necessitem més mediadors que nosaltres que som els representants de la sobirania popular", ha manifestat. Per això, ha convidat a totes les forces polítiques a sumar-se a la comissió d'estudi per reformar la Constitució, impulsada pel PSOE i que compta amb el suport del PP. "Que vingui tothom, també Puigdemont i els representants del Parlament, que vinguin a explicar el seu projecte", ha avançat.El president del Govern, Mariano Rajoy, ha afirmat avui que "ni un sol país del món" s'ha pogut prendre "mínimament seriosament el que vam viure" el passat 1 d'octubre a Catalunya amb un referèndum il·legal "que no resisteix la més elemental prova" de transparència i neutralitat.Rajoy, que explica davant el ple del Congrés la posició del Govern davant el desafiament separatista de la Generalitat, ha defensat que l'Estat ha actuat com ho hauria fet "qualsevol país democràtic" enfront a qui incompleix la llei.També ha aprofitat per traslladar el seu agraïment en nom de tots els espanyols als qui "han complert el seu deure en defensa del bé comú: jutges, fiscals, Policia i Guàrdia Civil".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat a la xarxa social Instagram una imatge d´un tauler d´escacs amb un peó una casella per davant de la resta de figures, i acompanya la fotografia del text "República Catalana". Ho ha fet poc després que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagi fet públic que enviarà a Puigdemont un requeriment perquè aclareixi si ha declarat o no la independència de Catalunya, pas que podria activar el mecanisme per aplicar l´article 155 de la Constitució. La imatge ha estat amplament comentada i compartida a les xarxes socials, tant amb missatges de suport al president com amb altres de rebuig, o amb preguntes sobre la enigmàtica fotografia.El diputat de la CUP en el Parlament Sergi Saladié ha explicat aquest dimecres que els 'cupaires' no estan per una reforma de la Constitució com a resposta al conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya: "És una festa que no va amb nosaltres". En una entrevista de La Sexta, el diputat ha contestat d'aquesta manera a l'acord per obrir el debat de la reforma constitucional en sis mesos aconseguit entre el president del Govern central, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunió que van mantenir el dimarts a la nit.La Fiscalia estava estudiant durant el matí de dimecres la situació creada després de la compareixença d'aquest dimarts del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya sense que hagi arribat a decidir-se encara l'exercici de noves accions penals sobre aquest tema, encara que tampoc es descarten.El Govern està esperant rebre el requeriment que ha anunciat aquest dimecres el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i ha assegurat que, quan ho tingui, preveu respondre dins de termini. "Quan ho rebem donarem resposta dins del termini previst", han explicat fonts del Govern després de la compareixença del president Rajoy.El president del PP Català, Xavier García Albiol, ha advertit avui que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té una "última oportunitat per tornar la normalitat a Catalunya", i que confia i desitja que "estigui a l'altura".El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que ha acordat amb el president del Govern, Mariano Rajoy, obrir al Congrés el debat per a la reforma de la Constitució . Segons han pactat, la comissió creada per a l'estudi de l'estat autonòmic tindrà un període de treball de sis mesos i després s'abordarà la reforma de la Carta Magna en la Comissió Constitucional.El setmanari satíric francès "Chalie Hebdo" es mofa en la portada del seu últim número dels independentistes catalans, als qui considera "més tontos que els corsos". "¡Exigim un debat!", assegura un encaputxat que empunya una metralleta al costat de dos homes més també amb la cara tapada en una taula amb el símbol cors, una escenografia que recorda les dels moviments terroristes que reivindiquen la secessió de l'illa francesa, com el Front Nacional d'Alliberament de Còrsega.En un missatge a Twitter, la també secretària general d'ERC ha piulat: "Haurem de demanar un aclariment a Rajoy perquè no ha dit res sobre el diàleg i les propostes de mediació! Diria que per les amenaces que profereix, pinten bastos...". En la seva declaració, pocs minuts abans, el president espanyol no ha concretat el termini del qual disposa Puigdemont per a donar una resposta a aquest requeriment, "previ a qualsevol de les mesures que el govern espanyol pot adoptar a l´empara de l´article 155 de la Constitució", segons el propi Rajoy.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que el discurs del president de la Generalitat va ser "un moment d'èpica a la catalana" marcat per "un coratge i una valentia inusuals, però també amb una gran mostra de seny i rigor". L'alcaldessa diu que deixar en suspens la declaració d'independència i apel·lar al diàleg ha permès que el país, que ja va commoure l'opinió pública l'1-O, s'hagi guanyat també les institucions internacionals. "Estic convençuda que ara, més que mai, tenim a tocar dels dits aconseguir la República; perquè no es tracta només de declarar-la, cosa que ja s'ha fet, sinó també de viure com un país independent", ha dit Madrenas. D'altra banda, l'alcaldessa també veu "superats" els gestos simbòlics de treballar aquest 12 d'octubre o retirar la 'rojigualda' de la façana de l'Ajuntament. "Ara ja ens trobem deu estadis més enllà", assegura.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha agraït "la prudència i la mesura" amb la qual ha actuat aquest dimecres el president del Govern central, Mariano Rajoy, i ha dit que espera que la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estigui a la mateixa altura.El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dimecres que el Consell de Ministres ha decidit dirigir-se formalment a la Generalitat perquè aclareixi si ha declarat la independència de Catalunya com a procediment previ a qualsevol de les mesures que el Govern espanyol pot prendre a l'empara de l'article 155 de la Constitució.La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha insistit en la competència d'aquest tribunal per investigar el delicte de sedició pels incidents ocorreguts a Catalunya els dies 20 i 21 de setembre perquè no es tracta d'uns fets aïllats, sinó que s'emmarquen dins d'una estratègia complexa en la qual els investigats en la causa Jordi Sànchez i Jordi Cuixart tenien un "paper essencial", i amb el qual volien engegar el full de ruta dissenyat per arribar a obtenir la independència de Catalunya.En un comunicat, ha donat suport a la via per la qual ha apostat Puigdemont i s'ha mostrat esperançat que la suspensió dels efectes de la declaració d'independència pugui "garantir que la comunitat internacional obri vies de diàleg per assegurar el trànsit cap a la nova república".El cap del Govern, Mariano Rajoy, compareixerà al Palau de la Moncloa a partir de les 12:00 hores per informar de les mesures adoptades a la reunió del Consell de Ministres davant els plantejaments exposats ahir al Parlament pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha lamentat que el president català no aprofités el ple d'aquest dimarts per posar "punt final al procés rupturista", que ha definit com un salt al buit perjudicial per a Catalunya. El líder popular exigeix al president català que digui "què és el que vol negociar" i l'ha avisat que en cap cas el Govern central dialogarà sobre una possible independència de Catalunya, que rebutja frontalment.El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, ha reiterat que l'Executiu està disposat a parlar en el marc de la Constitució. Segons ha dit Dastis a l'emissora francesa Europe 1, Puigdemont "assumeix que té el dret a la independència després del resultat d'aquest suposat referèndum i després demana al Parlament suspendre els efectes d'aquesta declaració. (...) Després veiem que han signat alguna cosa. No hi ha hagut decisió del Parlament. Francament, és una cosa incomprensible".En una entrevista d'Antena 3, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha dit que l'article 155 "dóna moltes opcions", des de suspendre totalment l'autonomia de Catalunya -una opció que Cs no comparteix- fins a intervenir la competència per convocar eleccions i perquè ho faci el Govern central.El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat aquest dimecres en una piulada al Twitter que veu "molt encertat" el termini de quatre setmanes proposat per la CUP per dur a terme possibles negociacions després que ahir al vespre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, deixés en suspens la declaració d'independència a canvi d'obrir un període de mediació.El ministre d'Afers Estrangers alemany, Sigmar Gabriel, ha apostat avui "pel diàleg sobre la base de l'estat de dret i en el marc de la Constitució espanyola" a Catalunya i ha qualificat "d'irresponsable" una declaració unilateral d'independència. En un comunicat emès avui, Gabriel ha recordat que "les manifestacions dels últims dies han demostrat que també la població de Catalunya està dividida en la qüestió de la independència".Els titulars i les imatges dels principals mitjans internacionals d'aquest dimecres a les portades fan referència al ple del parlament català de dimarts a la tarda.El líder de Cs, Albert Rivera, ha criticat la proposta de diàleg oferta pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dimarts al Parlament. Segons Rivera, és un "diàleg trampa" i considera que les paraules del president suposen un "xantatge inadmissible". Per al president de Cs, sí que hi va haver declaració d'independència malgrat quedés suspesa immediatament per boca del president. "L'han declarat i suspès per seguir fent xantatge", valora Rivera en una entrevista a Telecinco. Per això, manté que dona suport al govern espanyol per "actuar amb serenitat però amb fermesa". "Volem que el govern requereixi a Puigdemont i que li digui que desisteixi, i si no ho fa es poden prendre mesures per dissoldre la cambra i anar a la democràcia", manifesta Rivera, que insisteix en la via d'aplicar el 155 per convocar eleccions a Catalunya. "Diàleg sí però amb un parlament nou, l'interlocutor s'ha de canviar i no pot ser Puigdemont, que és un conductor suïcida", ha valorat.En una entrevista a Rac 1, Arrufat ha lamentat que la jornada d'ahir s'organitzés de manera "precipitada i confusa" i que l'executiu català posés sobre la taula de la CUP la proposta definitiva només una hora abans de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un fet que va provocar que el ple s'endarrerís una hora per les discrepàncies de la CUP al que consideren una proposta diferent a la inicial. Arrufat ha insistit que la cadena de confiances amb Puigdemont ha quedat "tocada".El president espanyol ja es va reunir aquest dimarts a la nit a La Moncloa amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Segons va apuntar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, Rajoy busca el "màxim consens" en les mesures que adoptarà respecte a Catalunya. Aquest dimarts a la nit fonts de Ciutadans es van mostrar "sorpresos" pel fet que Rajoy no comparegués i deixés la primera valoració a mans de Sáenz de Santamaría.El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha posat en valor el "gest" de diàleg "sincer" que va oferir ahir Puigdemont, i ha defensat que aquest "temps mort" és la "millor inversió" en nom que el mandat del referèndum de l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional, sigui "efectiu".El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, presideix des de les 9 del matí el Consell de Ministres extraordinari convocat després de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya. A la reunió del govern espanyol es podria aprovar enviar un requeriment al president de la Generalitat perquè expliqui els termes de les seves manifestacions a la cambra catalana i aclareixi si efectivament va declarar la independència de Catalunya. El requeriment podria esdevenir el pas previ a l´aplicació de l´article 155 per a la suspensió de competències de la Generalitat, i caldria veure quin termini estableix La Moncloa perquè li pugui donar resposta. El president espanyol es va reunir aquest dimarts a la nit a La Moncloa amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i va mantenir contactes amb el de Cs, Albert Rivera, en el que segons va apuntar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría és la recerca del "màxim consens" respecte a les mesures que adoptarà.En una declaració sense preguntes des de la seu del partit a Ferraz, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ha interpretat que l'aparent invitació al diàleg feta per Puigdemont en la seva intervenció al Parlament es contradiu amb el manifest que després ha signat juntament amb diputats de JxSí i la CUP, on exigeixen un diàleg amb l'Estat després d'haver signat una declaració d'independència, la qual cosa "no es correspon amb l'aparent temps mort" presentat per Puigdemont davant el ple.Pedro Sánchez es dirigeix a La Moncloa per reunir-se amb Mariano RajoyCarles Puigdemont, Oriol Junqueras i Carme Forcadell ja l'han signat.Un cop finalitzat el ple, els diputats de Junts pel Sí i la CUP han signat la Declaració d'Independència que quedarà en suspens.El president del grup parlamentari de JxSí, Lluís Corominas, ha negat "dubtes" en les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha defensat que s'han assumit els resultats de l'1-O on hi van haver més vots a favor del 'sí' que del 'no' i, llegint l'article 4.4 de la llei del referèndum, ha recordat que aquest resultat "implica la independència de Catalunya". Corominas ha explicat que després de l'1-O tenien tres opcions: no reconèixer els resultats, respectar-los i "aplicar la llei sense dialogar" o assumir-los, fer-los vinculants i "apostar per la independència però estenent la mà per poder omplir de contingut la república". El diputat ha dit que aquesta tercera opció escollida és la "més valenta". Ha defensat també que no els calia que donessin validesa a l'1-O ni els observadors internacionals, ni lleis ni sindicatures, ni un ple ja que la validesa li van donar els detinguts el 20 de setembre, els ferits de l'1-O, els alcaldes citats per la fiscalia i la gent que va "defensar" urnes i escoles.Acaba el ple del Parlament i els diputats abandonen l'hemicicle.El grup parlamentari de la CUP ha lamentat que el president del Govern, Carles Puigdemont, hagi proposat suspendre els efectes de la independència per mediar, en el ple d'aquest dimarts al vespre. La diputada anticapitalista Anna Gabriel ha avisat, en la seva intervenció, que "ja no es poden suspendre els efectes de la voluntat de més de dos milions de persones", en referència al resultat del referèndum de l'1-O. Segons la diputada, ni la CUP ni tampoc "molta gent" no pensa renunciar-hi. A més, Gabriel ha sentenciat que "potser s'ha perdut una ocasió" ja que considera que "avui tocava la proclamació solemne de la República catalana". La dirigent independentista també s'ha preguntat de manera retòrica "amb qui" es vol mediar i negociar, tenint en compte que l'Estat "amenaça i persegueix", desplega la policia i els militars pel territori, sembra "terror" i nega "drets civils, bàsics i fonamentals".El discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha provocat múltiples reaccions en els milers de persones que s'han concentrat aquest dimarts al vespre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona per seguir a través de pantalles gegants la declaració del cap del Govern. L'eufòria i els crits a favor de la independència han esclatat quan Puigdemont s'ha referit al "mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república". Tanmateix, quan el president ha reclamat que se suspengui la declaració d'independència per emprendre el "diàleg", una part del públic ha xiulat les paraules del president. A mida que el cap del Govern s'acostava al final del seu discurs, els aplaudiments han retornat majoritàriament al Passeig de Lluís Companys, però s'han mantingut alguns xiulets. La majoria dels assistents han començat a abandonar progressivament la concentració quan Puigdemont ha conclòs el seu discurs.El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha replicat el president de la Generalitat,El popular ha aprofitat el seu discurs al ple del Parlament per posar límits a aquesta voluntat de diàleg de la que ha assegurat estar "a favor". "Concretem. De què vol que dialoguem. De com volar la sobirania nacional? De si ho fem en dos, quatre o vuit mesos? Pretén que el president Mariano Rajoy se segui a taula a dialogar de com i quan els catalans deixarem de ser espanyols? Siguem seriosos, facin propostes que siguin assumibles des de la legalitat i el respecte a les normes de convivència", ha etzibat. En aquest sentit, Albiol ha reclamat a Puigdemont que "es deixi de piruetes semàntiques" perquè "l´estat de dret i la democràcia no permetran cap estat independent en forma de república a Catalunya". "No hi serà ni per la seva declaració de present, ni en diferit. No hi haurà república independent de Catalunya", ha sentenciat., que "no hi ha hagut declaració d'intendència". Per això, ha instat el govern espanyol a deixar de banda els plans per suspendre l'autonomia (155) o declarar l'estat d'excepció (116) i apostar pel diàleg. "i de Cs que li demanen que suspengui llibertats i ens porti a un estat d'excepció", ha manifestat. Per això, creu que el discurs de Puigdemont suposa "una bona oportunitat" per abordar la situació des "de diàleg i les solucions polítiques". "Si no ho fa, cometria un error gravíssim", ha afirmat.El govern espanyol veu "inadmissible" que el president de la Generalitat,, hagi fet "unaper, després, deixar-la en suspens de manera explícita". Així ho apunten fonts de La Moncloa poc després de les paraules del president al ple del Parlament. Segons La Moncloa "no es pot acceptar" donar "validesa a la llei del referèndum suspès pel TC", ni "donar com a vàlid el suposat recompte d´un referèndum fraudulent i il·legal", ni "encara menys donar per segur "que els catalans han dit que volen la independència". L'executiu encara no avança si posarà en marxa les mesures que té preparades per contrarestar aquesta declaració d'independència que considera "implícita". S´espera que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixeran en breu a La Moncloa.El primer secretari del PSC,. En la seva intervenció després del president, Iceta ha dit que les paraules del president situen el país en un terreny "molt complex" i ha afirmat que no es pot concloure que s'hagi celebrat la sessió per. "No en aquesta sessió o jo em confonc molt", ha dit.ha defensat que aquesta declaració tampoc es podia fer perquè "no s'han complert els supòsits" que preveien les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i ha reivindicat que l'1-Oi amb garanties. El socialista ha dit que ajornar "sine die" l'efecte d'una declaració d'independència no contribuirà a posar fi a la "inestabilitat" generada i ha assegurat que la sortida al problema són unes eleccions al Parlament.La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha assegurat que la intervenció del cap del Govern, Carles Puigdemont, en el ple d'aquest dimarts a la tarda ha estat un "cop a la democràcia". En el seu discurs a l'hemicicle -just després que acabés de parlar el president-, la cap de l'oposició ha titllat de "crònica d'un cop anunciat" i de "cop al sentit comú i al Parlament" el fet que Puigdemont hagi assumit que Catalunya esdevingui un estat, i hagi proposat suspendre els efectes de la independència per mediar. A més, Arrimadas ha afirmat que el president de la Generalitat hagi posat "en perill" l'autonomia de Catalunya. Finalment, la líder de Cs a exigit que Puigdemont convoqui eleccions i posi les "urnes de veritat".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat avui que assumeix el "mandat del poble" perquè "Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república", però tot seguit ha proposat "suspendre els efectes de la declaració d'independència" per obrir la porta al diàleg.En la seva compareixença davant el ple del Parlament, en un discurs de prop de mitja hora, Puigdemont ha evitat optar per la via més directa a la independència, en un intent de "desescalar la tensió" amb l'Estat, un "gest de generositat i responsabilitat "amb el qual espera" obrir un temps de diàleg amb l'Estat espanyol "."Assumeixo presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat del poble perquè Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república", ha asseverat un ovacionat Puigdemont.Tot seguit ha afegit: "Amb la mateixa solemnitat el Govern i jo proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència perquè en les pròximes setmanes s'emprengui el diàleg".En el seu discurs, Puigdemont ha repassat el procés sobiranista des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'estatut d'autonomia i ha criticat les càrregues policials del passat 1 d'octubre, que ha assegurat que quedaran "gravades en la memòria per sempre" dels catalans."No som uns delinqüents, no som bojos, no som colpistes, no som abduïts. Som gent normal que demana poder votar. I que ha estat disposada a tot el diàleg necessari per realitzar-lo de manera acordada. No tenim res contra Espanya o els espanyols , al contrari, ens volem reentendre millor, perquè la relació no funciona. la Constitució és un marc democràtic, però hi ha democràcia més enllà de la Constitució ", ha assenyalat."Assumeixo el mandat del poble de convertir Catalunya en un Estat Independent en forma de República | Suspenem la declaració d'independència per obrir una etapa de diàleg i negociació "El president de la Generalitat,, ha iniciat la seva compareixença davant del Parlament assegurant que el seu discurs no hi haurà "amenaces, ni xantatges ni insults". Enmig d'una expectació sense precedents i una hora més tard del previst, el president de la Generalitat ha defensat que el moment és "prou seriós" com perquè tothom assumeixi la responsabilitat de "desescalar" la situació i no contribuir a incrementar-la. Així mateix, ha afegit en la part inicial del seu discurs que les conseqüències polítiques dels resultats de l'1-O no és "una decisió personal ni una dèria de ningú" sinó que correspon a la voluntat del Govern de mantenir el compromís de celebrar el referèndum.El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha avisat avui que si el president català, Carles Puigdemont, segueix endavant amb el seu pla de "ruptura", hi haurà "mesures contundents per garantir l'Estat de Dret", encara que ha evitat precisar quines mesures dins d'un "ventall de diferents possibilitats".En declaracions als passadissos del Parlament, abans de la compareixença de Puigdemont aquesta tarda en l'hemicicle català i davant la possibilitat d'una eventual declaració d'independència, Albiol ha llançat una advertència al president de la Generalitat. "Si Puigdemont segueix endavant amb la seva ruptura, hi haurà mesures contundents per garantir l'Estat de Dret", ha afirmat el dirigent popular. "El Govern té un ventall de diferents possibilitats i es donarà la resposta adequada", ha advertit.

18:00 h - El discurs de Puigdemont al Parlament s'endarrereix una hora pels contactes internacionals per mediar

17:25 h - Carles Puigdemont entra al Parlament

17.12 h - El govern espanyol creu que pot escurçar per sota dels cinc dies els terminis per aplicar el 155

Sáenz de Santamaría adverteix que no hi haurà mediació "entre la llei i la desobediència"

França diu que tota hipòtesi fora de la legalitat espanyola és "dramàtica"

Pablo Iglesias demana al govern central que posi el fre

16.00 h -El President del Consell Europeu demana a Puigdemont que no declari la independència

I appeal to @KRLS not to announce a decision that would make dialogue impossible. Let's always look for what unites us. United in diversity. — Donald Tusk (@eucopresident) October 10, 2017

15.30 h - Declaració d'Independència: El Fons Monetari reconeix una situació preocupant

15.10 h - Les denúncies per lesions de la policia espanyola l'1-O ja arriben a 218 a la ciutat de Barcelona

15.30 h - La Diputació de Girona condemna les actituds feixistes arran de l'1-O i dona suport a les decisions del Parlament

Diputats de la Diputació votant a favor de la moció de denúncia per l'actuació policial de l'1-O | Foto: ACN

14.40 h - El Govern assegura que està "absolutament cohesionat" i "convençut" dels propers passos

14.34 h - Zoido demana Puigdemont que faci marxa enrere a hores de la seva declaració d'Independència

14.17 h - Tardà: «Es comença inhabilitant i s'acaba empresonant»

13.50 h - La Guàrdia Civil demana a l'Audiència Nacional bloquejar els comptes d'ANC i Òmnium

13.40 h - El Govern català denuncia pressions l'executiu central a les empreses

▶?@jorditurull: "Denunciem pressions de l´Estat espanyol a les empreses però tenim plena confiança en l´economia catalana" pic.twitter.com/VoYpseP4MD — Govern. Generalitat (@govern) 10 d´octubre de 2017

13.20 h - Grup Catalana Occident trasllada la seva seu social a Madrid

Grup Catalana Occidente

13.07 h - Declaració d'Independència: Segueix en directe la roda de premsa del Consell Executiu

12.46 h - Declaració d'Independència: Domènech insisteix en el diàleg "passi el que passi"

12.26 h - Els directors titllen «d'inadmissibles» les acusacions «d'adoctrinament» de Guerra i Bono

12.15 h -. Montilla reclama a Govern i Parlament «que aturin la Declaració Unilateral d'Independència»

?? Declaració del President @JoseMontillaA sobre la greu crisi política que estem vivint. (10.10.17) https://t.co/onmpV8RBoe — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 10 de octubre de 2017



12.11 h - Rivera: «Espanya no pot estar paralitzada i resant a veure si Puigdemont no declara la independència»

11.57 h - Puigdemont trasllada al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència

11.52 h - López de Lerma: «És probable que ni Puigdemont sàpiga què dirà aquesta tarda»

11.33 h - Rècord d'acreditacions al Parlament amb un miler de periodistes

11.16 h - La Mesa del Parlament pren nota dels resultats del referèndum

11.01 h - Catalá reitera que el govern espanyol farà ús de "tots els instruments" previstos en la llei si hi ha DUI

10.44 h - La Fiscalia estudia diversos escenaris per imputar Puigdemont després de la seva compareixença

10.35 h - Rajoy compareixerà demà a la tarda en el ple del Congrés

10.27 h - De Guindos acusa el Govern de «rebel·lió contra l'Estat de dret»

10.16 h - Duran i Lleida: «Si hi ha DUI, al govern espanyol no li queda més remei que aplicar el 155»

10.05 h - Sànchez: «Qui vulgui buscar vies de diàleg les trobarà en les paraules de Puigdemont»

09.59 h - Puigdemont saluda des de les xarxes socials

09.57 h - Prop de 80 diputats porten a Estrasburg la prohibició del TC del ple de dilluns

76 diputats demandem al Tribunal Europeu de Drets Humans les ingerències i la vulneració de drets d´un TC totalment deslegitimat. https://t.co/oOcGxR78zP — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de octubre de 2017



09.43 h - Els Mossos restringeixen l'accés al Parc de la Ciutadella

07.33 h - Concentracions de l'ANC

07.01 h - Arriba el dia clau per a Catalunya

El president de la Generalitat,, ha retardat una hora el seu discurs al Parlament per discrepàncies amb la CUP amb el discurs. Les últimes versions de la declaració que té previst llegir Puigdemont havien fet saltar les alarmes entre els sectors més decidits a proclamar avui la independència de Catalunya, entre ells la CUP, i per aquest motiu els contactes s'han intensificat 'in extremis '.Precisament en la reunió celebrada als despatxos de JxSí han estat presents el portaveu nacional de la CUP, Quim Arrufat, i les diputades Mireia Boya i Eulàlia Reguant.El govern espanyol està preparant tots els mecanismes necessaris per donar resposta a una declaració d'independència i creu que –en cas necessari- pot aplicar l'article 155 per suspendre competències autonòmiques en menys de cinc dies. Fins ara, fonts del govern havien apuntat que necessitarien, com a mínim, cinc dies per fer tots els passos que requereix aquest article constitucional. Hores abans de la compareixença del president, Carles Puigdemont, les mateixes fonts afirmen que estan en disposició d'actuar amb més celeritat.La vicepresidenta del govern espanyol,, ha assegurat aquest dimarts des del Senat que "no hi haurà mediació entre la legalitat i la il·legalitat" ni "entre la llei i la desobediència", ni "entre la democràcia i la imposició" on fa "molt de temps" que s´ha situat el govern de la Generalitat. Durant la sessió de control al govern espanyol que ha tingut lloc a dues hores de la compareixença deal, ha emplaçat el president de la Generalitat i el seu govern a "fer història" pensant "no en les seves ambicions personals, sinó en el benestar al conjunt dels catalans". "Estan a temps de reflexionar, prendre una ambició justa pel que necessita el poble de Catalunya", ha afirmat la vicepresidenta, que ha "apel·lat" a la "consciència dels que tenen responsabilitats de govern a Catalunya".França ha alertat avui que les reivindicacions secessionistes de les autoritats catalanes "s'han d'inscriure en el marc de la legalitat i de la unitat constitucional espanyola" i ha considerat que "qualsevol altra hipòtesi seria dramàtica".El líder de Podemos,, ha considerat avui que el Govern central cometria una "irresponsabilitat" si apliqués l'article 155 de la Constitució i ha dit que cal posar "el fre de mà" per no avançar cap a l'"excepcionalitat".Per a, el que seria "bo" és que la Generalitat no apliqués la declaració unilateral d'independència (DUI), i que, en el cas que així fora, el Govern central no optés per respondre amb l'article 155 de la Carta Magna, tal com ha remarcat als passadissos del Congrés.El president del Consell Europeu,ha demanat avui al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont , que no declari la independència i respecti l'ordre constitucional d'Espanya.i que no anunciï una decisió que faria aquest diàleg impossible", va dir Tusk en un debat en el Comitè de les Regions de la Unió Europea (UE), després de recordar que el 2 d'octubre li va demanar diàleg al president del Govern espanyol,El Fons Monetari Internacional (FMI) ha reconegut avui que la situació a Espanya és "preocupant" a causa de les tensions polítiques a Catalunya, i ha instat les dues parts que "no actuïn de manera precipitada" i "negociïn".Les denúncies per lesions provocades per la policia espanyola el passat 1 d'octubre ja sumen 218 persones a la ciutat de Barcelona. Divendres passat eren 130, però aquest dimarts al migdia ja havien augmentat considerablement. Els lesionats es trobaven en 26 col·legis electorals. La immensa majoria són lesions lleus, hematomes i erosions, excepte dos casos greus.sobre el procés, un compromís que arriba en un dia de màxima expectació per la compareixença aquesta tarda del president Carles Puigdemont. El president de l'ens, Pere Vila, ha denunciat també les actituds feixistes que s'han vist a les manifestacions de Barcelona i València.Ho ha dit durant un ple extraordinari que tenia un sol punt a debatre, com és una moció de denúncia per la "brutalitat" de l'actuació policial de l'1-O. La moció, presentada per ERC, ha declarat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, persona non grata i s'ha exigit la seva dimissió. Entenen que va ser un dels principals responsables de l'actuació "violenta i desproporcionada" dels cossos policials espanyols durant el referèndum de l'1-O. El diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha llegit una carta molt dura dirigida a Enric Millo, de qui ha dit ser "el polític gironí més criminal de principis de segle".El conseller de la Presidència i portaveu del Govern,, ha assegurat que el Consell Executiu està "absolutament cohesionat" al voltant del president de la Generalitat,"Tots estem convençuts del que anem a fer", ha afegiten la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Davant les múltiples preguntes dels periodistes,no ha volgut donar cap detall sobre el discurs de Puigdemont d'aquesta tarda al Parlament d'una eventual declaració d'independència argumentant que correspon al president, i s'ha limitat a definir que el clima del Consell Executiu ha estat "esplèndid". Un ambient que ha definit "d'autoexigència". Preguntat per la possibilitat que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució,ha garantit que el Govern "ha de tenir previstos tots els escenaris possibles" i ha avisat a l'executiu de Rajoy que "molt majoritàriament" a Catalunya ningú vol que s'apliqui aquest article.El ministre de l'Interior,, ha fet un "últim crida a la prudència i el seny" a poques hores de la declaració del president català,, a qui ha demanat que "faci marxa enrere" i suspengui "la deriva de divisió i enfrontament del poble català".El diputat d'ERC al Congrésha assegurat que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, té dues vies per encarar el procés sobiranista, l'autoritària i la del diàleg, i ha advertit que "es comença inhabilitant i s'acaba empresonant", en al·lusió a la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, per la consulta del 9N.La Guàrdia Civil ha sol·licitat a la magistrada de l'Audiència Nacional que investiga els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural,-pel presumpte delicte de sedició pels incidents produïts els passats 20 i 21 de setembre a Barcelona- que bloquegi els comptes i els productes bancaris i financers d'aquestes dues associacions en vista de la seva participació en el procés independentista.El portaveu del Govern català,ha assegurat avui després del consell execiutiu que "denunciem pressions de l´Estat espanyol a les empreses però tenim plena confiança en l´economia catalana"El consell d'administració del Grup Catalana Occident ha acordat aquest dimarts, en una reunió extraordinària, traslladar el seu domicili social a Madrid, segons ha informat en un comunicat a la CNMV. La companyia asseguradora justifica aquesta decisió per "preservar els interessos dels seus clients, treballadors, mediadors i accionistes", i operar en un marc de normalitat, estabilitat i seguretat jurídica i econòmica.El portaveu d'En Comú Podem al Congrés,, insisteix en mantenir la via del diàleg "passi el que passi" aquesta tarda al Parlament, on compareix el president,, per explicar com aplica els resultats de l'1-O. Segons, declarar la independència és "un error" però també alertaque "les mesures repressives" no solucionaran el problema. De fet, creu que aquestes mesures "són part del problema que ha provocat la situació actual"."Si s'aplica el 155 i es suspèn l'autonomia o es fan eleccions és pensar en una victòria per avui però una derrota per demà", afirma Domènech.La Junta central de directors de centres públics ha emès un comunicat en què titllen "d'inadmissible" les declaracions d' acusant el sistema educatiu de Catalunya d'adoctrinament dels nens contra Espanya , fins i tot en l'odi a Espanya". "Ambdós són persones informades que han tingut altes responsabilitats polítiques i que saben que és falsa", afegeixen. La junta ha mostrat també la seva "indignació" i "malestar" pels fets de l'1 d'octubre.L'expresident de la Generalitatha demanat al Govern i al Parlament "que aturin la DUI" i apel·la als dos governs a fer "esforços reals" pel diàleg. En una declaració escrita a poques hores de la compareixença del president de la Generalitat,ha alertat que "la ruptura de la llei és inacceptable" però ha afegit que l'"immobilisme també".El president de Ciutadans,, ha tornat a demanar al president del Govern central,, que apliqui l'article 155 de la Constitució per convocar eleccions a Catalunya i garantir la seguretat, perquè Espanya no pot estar "paralitzada i resant", pendent de si el president de la Generalitat,, declara o no la independència de Catalunya.El president de la Generalitat,, trasllada aquest matí al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència poques hores abans de pronunciar el discurs crucial des del Parlament. En les últimes hores, Puigdemont està perfilant, en converses amb els diferents partits sobiranistes, una declaració d'independència compatible amb una mediació internacional.L'exvicepresident del Congrés dels diputats i exdiputat de CiU,ha assegurat a l'emissora Onda Cero que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont " viu en una situació d'atordiment i és molt probable que ni ell mateix sàpiga el que dirà aquesta tarda ".Segons dades de la cambra catalana, uns 800 professionals s'han identificat específicament per seguir el ple i se sumen per tant als professionals que de forma habitual ja consten com a acreditats al Parlament. La xifra supera amb escreix altres cites parlamentàries en què la premsa estatal i internacional ha desembarcat al Parlament.Fonts parlamentàries han explicat que la Mesa ha rebut la comunicació oficial dels resultats per part del Govern i que l'òrgan director ha aprovat prendre nota gràcies a la majoria de JxSí, mentre que Cs i el PSC han votat en contra, ja que consideren que es basa en un referèndum suspès pel Tribunal Constitucional (TC).El ministre de Justícia,, ha insistit aquest dimarts al Govern que l'executiu espanyol utilitzarà de "tots els instruments" perquè es compleixi la llei . "[L'Estat] té i farà ús de tots els instruments que la legislació estableix per garantir que a Espanya quelcom tan senzill com que es compleixin les lleis, les sentències, es respectin pels poders públics les obligacions jurídiques de tots i per tant, és pel que estem preparats", ha assenyalat el ministre.La Fiscalia General de l´Estat esta estudiant els "diversos escenaris" que es poden donar després de la compareixença del president de la Generalitat,, aquest dimarts al Congrés dels Diputats, on podria declarar la independència de Catalunya en aplicació de la Llei del referèndum i on obrirà el procés constituent de sis mesos per a la convocatòria d´unes eleccions. Fonts de l´entorn deno descarten cap actuació, tampoc la querella per un suposat delicte de rebel·lió, que està castigat amb penes d´entre 15 25 anys de presó.El president del Govern espanyol ho farà per parlar de la crisi oberta a Catalunya després del referèndum del passat 1 d'octubre. Així ho ha anunciat als periodistes la presidenta de la Cambra Baixa,, abans d'acudir a l'habitual reunió dels dimarts de la Mesa del Congrés.El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat,, ha assegurat aquest dimarts que "això no és un tema d'independència sí o independència no, és una rebel·lió contra l'Estat de dret i l'Estat de dret és la base no només de la convivència a Espanya, sinó també de la convivència a Europa".L'exdirigent d'Unió, ha assegurat que és "lògic" que l'Estat respongui "com a mínim amb el 155" si el president del Govern,, declara la independència aquesta dimarts. "Això provoca de manera irreversible l'actuació de l'Estat, és lògic, s'ha de defensar", ha manifestat a Antena 3.creu que els passos donats per la Generalitat "fan difícil una marxa enrere" però assegura que "allò intel·ligent" seria aturar la DUI i buscar una sortida política en el sí del Congrés. L'exlíder d'Unió també s'ha mostrat contrari a la via de la mediació proposada per Puigdemont.En una entrevista de Catalunya Ràdio,ha negat que l'ANC hagi convocat la manifestació per pressionar, però ha considerat que l'1-O mereix "que hi hagi un acte de coherència per part del Govern".La presidenta del Parlament,, i 75 diputats més de Junts Pel Sí, la CUP, I Catalunya Sí que es Pot han adreçat una demanda al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg contra la suspensió preventiva del Tribunal Constitució de la convocatòria del ple de la cambra catalana per a aquest dilluns. Els diputats al·leguen que la mesura de l'alt tribunal espanyol suposa una "greu infracció" dels drets fonamentals com la llibertat d'expressió i de lliure reunió. D'altra banda, el text també argumenta que no va haver-hi temps per preparar un recurs a la mesura del Tribunal Constitucional i que mai aquest havia suspès un ple del Parlament.El Parc de la Ciutadella estarà tancat durant tota la jornada al públic per motius de seguretat coincidint amb la compareixença al Parlament del president de la Generalitat,, en què podria anunciar una Declaració Unilateral d'Independència i els Mossos d'Esquadra només n'autoritzaran l'accés a les persones relacionades amb l'activitat parlamentària, com diputats, personal de la cambra i mitjans de comunicació.L'ANC ha convocat una concentració al passeig dels Til·lers i l'avinguda Lluís Companys de Barcelona per tal de donar-li suport, mentre que a Girona s'instal·larà una pantalla gegant a la plaça del Vi.Catalunya arriba avui carregada d'incògnites i tensió a una jornada clau per al seu futur polític. La declaració d'independència, real o simbòlica, plana sobre la compareixença que té previst fer el president de la Generalitat , Carles Puigdemont, al Parlament a partir de les sis de la tarda. El Govern espanyol, però, està disposat a prendre les mesures necessàries per evitar-ho.