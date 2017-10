Barcelona reconeixerà el coratge dels treballadors de la Rambla el 17-A

Barcelona reconeixerà el coratge dels treballadors dels comerços de la Rambla que van viure l'atemptat del passat 17 d'agost amb un acte d'homenatge, al qual està previst que assistirà l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau. La finalitat és reconèixer la implicació i col·laboració d'aquests treballadors amb la ciutadania i els cossos d'emergència i seguretat i com han ajudat que la Rambla anés recuperant el seu to vital després de l'atemptat. L'acte, que tindrà lloc al mosaic de Joan Miró al Pla de la Boqueria, on va acabar l'atropellament massiu del terrorista, el conduirà la periodista i veïna del barri Gòtic Begoña García Carteron.

Durant l'homenatge es projectarà un vídeo amb testimonis que recullen l'experiència i el record de les mostres de solidaritat que es van donar durant aquest episodi tràgic de la història de Barcelona, on treballadors de les botigues, bars, restaurants i parades de la Rambla explicaran, en primera persona, la part més humana dels fets. Una actuació musical a càrrec de la cantant de jazz Rita Payés posarà punt final a l'acte. Tots portaran una flor de les floristes de la Rambla, símbol de l'ànima del passeig, en record de la solidaritat i la cooperació viscudes durant l'atemptat.