Catalana Occident i Planeta se sumen a la fugida d'empreses

La sortida d'empreses que han traslladat els seus domicilis fiscals fora de Catalunya davant els dubtes sobre les conseqüències d'una eventual declaració d'independència continua amb l'asseguradora Catalana Occident, el grup Planeta, l'agència de viatges en línia eDreams, la farmacèutica Indukern o el grup EDM sumant-se a la llista.

El grup assegurador Catalana Occident va acordar ahir traslladar la seva seu social, situada actualment a Sant Cugat del Vallès, a Madrid. En una comunicació remesa a la CNMV, el regulador borsari, Catalana Occident va comunicar que ha modificat els seus estatuts per traslladar el seu domicili social al passeig de la Castellana, 4 de Madrid. La setmana passada el grup assegurador, controlat per la família Serra, ja va advertir que seguia atentament la situació política a Catalunya i que es plantejava «prendre les mesures oportunes», i ahir va donar llum verd al trasllat de la seu social. En un comunicat, Catalana Occident va justificar la modificació «per preservar els interessos dels seus clients, treballadors, mediadors i accionistes». «El Grup Catalana Occident garanteix així que la seva activitat pugui seguir desenvolupant-se amb normalitat, en un marc estable i en un entorn de seguretat jurídica i econòmica», va assegurar el grup, que va aclarir que els «productes i serveis contractats pels clients del grup no es veuran afectats per l'actual conjuntura política i social». Igual que la resta que aquests dies han anunciat el trasllat de la seu social fora de Catalunya, Catalana Occident va subratllar que el canvi «no implica el trasllat d'empleats, atès que el grup compta amb seus corporatives i operatives a diferents ciutats espanyoles».

Per la seva part, el grup editorial Planeta va anunciar la seva decisió poc després de la intervenció de Carles Puigdemont al Parlament, al·legant, en un comunicat, que el trasllat de la seva seu a Madrid es deu a «la inseguretat jurídica» i per protegir «els interessos dels seus accionistes, empleats i del projecte empresarial». Planeta va assegurar que el trasllat del domicili social no comportarà moviment d'empleats «perquè el grup compta amb seus operatives a diverses ciutats d'Espanya».

Així mateix, l'agència de viatges en línia eDreams Odigeo també va acordar ahir traslladar el domicili social de les seves filials espanyoles, amb seu actual a Barcelona, a la seva oficina de Madrid, al carrer López de Hoyos, 35 La companyia va explicar que aquesta decisió té com a objectiu «protegir els interessos dels clients, accionistes i empleats davant l'actual inseguretat jurídica a Catalunya». El grup eDreams Odigeo, amb seu a Luxemburg, és una de les companyies de viatges en línia més grans del món i un dels gegants europeus del comerç electrònic. La firma opera a través de les marques eDreams, GO Voyages, Opodo i Travellink, i busca les millors ofertes en vols regulars, hotels, creuers i paquets de vacances.

També el grup farmacèutic Indukern va decidir traslladar la seva seu social a Madrid «davant la situació d'inseguretat jurídica que es derivaria d'una possible declaració unilateral d'independència» a Catalunya. En un comunicat, la companyia va subratllar a més que «com a empresa familiar que sempre s'ha definit com a catalana i espanyola, el Grup Indukern vol subratllar expressament que s'ha vist obligat a prendre aquesta decisió a causa de la situació actual d'inestabilitat jurídica». També van afegir que adopten el canvi de seu «amb l'objectiu de preservar l'activitat normal de totes les seves empreses i en benefici dels seus clients, empleats, proveïdors i accionistes». Indukern és una empresa del Grup Indukern dedicada a la distribució i comercialització de primeres matèries per a productes farmacèutics i veterinaris, ingredients per a nutrició animal, ingredients per a aliments, aromes i fragàncies i productes químics industrials. La companyia compta amb més de 500 treballadors.

Finalment, ahir també va decidir traslladar la seu social de Barceona a Madrid la gestora de fons EDM. Els consells d'administració d'EDM Gestió SGIIC i de la seva matriu EDM Holding, celebrats ahir a Barcelona, van adoptar aquesta decisió «amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat jurídica i protegir per damunt de tot els interessos dels clients». EDM gestiona actius per valor de més de 3.000 milions d'euros.



Els dos grans bancs

D'altra banda, CaixaBank i el Banc Sabadell traslladaran també la seu fiscal (a més de la social) fora de Catalunya, van explicar fonts financeres. El Sabadell va acordar la setmana passada traslladar la seva seu social de Sabadell a Alacant, mentre que CaixaBank va mudar el seu domicili social de Barcelona a València. Els dos bancs van justificar la decisió en defensa dels interessos dels seus clients i accionistes, i davant la incertesa generada per la possibilitat que es declarés la independència unilateral a Catalunya.



Conseqüències del canvi fiscal

Amb el marc legal vigent a Espanya, fins i tot el canvi de la seu fiscal amb prou feines té conseqüències pràctiques, atès que aquests bancs ja pagaven impostos com el de Societats a Hisenda i ho seguiran fent encara que canviïn la seva seu social i fiscal a una altra comunitat. Això no obstant, aquest canvi fiscal que sí tindria conseqüències davant la hipòtesi d'una Catalunya independent, ja que en tenir la seu fiscal fora de Catalunya no tindrien l'obligació de tributar per Societats en aquest territori, segons experts fiscalistes.