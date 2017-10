La CUP no vol "gat per llebre"

La CUP no vol "gat per llebre"

La CUP ha respost aquest dimecres a través de Twitter a l'acord que ha anunciat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per activar una comissió al Congrés sobre la reforma de la Constitució. Però han reaccionat interpel·lant el cap de l'executiu català, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras: "El mandat és la república i no la via del pacte constitucional. La república catalana! Seguim?", han preguntat els cupaires en una piulada des del compte del partit. "Cap pas enrere, trenquem amb el 78! El poble mana, el govern obeeix", insisteix una altra piulada que acompanyen amb una imatge amb el lema 'Hem votat independència! Res de gat per llebre".





De fet, la presidenta del grup parlamentari,, ha fet servir aquesta imatge per piular també aquest dimecres a la tarda. "Caldria deixar clar als líder del PDeCAT i ERC què vam votar l'1 d'octubre", diu el text que ha escrit Boya. I el mateix ha fet, que ha presentat aquest dimecres la renúncia a l'acta de diputada per centrar-se a l'ajuntament de Barcelona tal com estava previst., encara diputada, ha piulat: "Al carrer organitzades és on hem demostrat la força i determinació, on l'Estat va començar a tenir por i a alguns els han tremolat les cames".