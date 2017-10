La fiscal acusa el líder de la trama Pretòria d'utilitzar els ajuntaments

La fiscal Ana Cuenca va acusar en el seu informe final el líder de la trama Pretòria, Luis Andrés García Luigi, d'estendre «els seus tentacles» pels ajuntaments de Barcelona per delinquir, sobretot en el de Santa Coloma de Gramenet, en el qual exercia «com si fos l'alcalde». En el seu al·legat final, especialment dur amb el principal acusat i exdiputat català pel PSC, la fiscal anticorrupció va deixar clar en una de les últimes sessions del judici que celebra l'Audiència Nacional que existeix un «rotund i aclaparador material probatori» de la «tan palmària i grollera violació de la normativa» municipal dels ajuntaments barcelonins on va operar la trama.

Això no obstant, Cuenca no va incloure en el seu informe cap explicació ni valoració sobre l'activitat delictiva dels exalts càrrecs de la Generalitat i homes de confiança de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, als quals va baixar la seva petició de pena de 6 a 2 anys de presó tenint en compte l'acord de conformitat al qual van arribar després de confessar el cobrament de comissions il·legals.

Ha quedat clar, segons la Fiscalia, «el paper d'aconseguidor» de Luigi dins la trama, l'«íntima amistat» del qual amb l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC) el va portar a exercir un poder «públic i notori» a aquest ajuntament fins a tal punt que «qualsevol empresari que volgués tenir una oportunitat en adjudicacions havia d'acudir a ell».

L'esmentada amistat «és la que li va permetre introduir-se a l'ajuntament i manegar-lo com si fos el propi alcalde», dirigir «tots els assumptes municipals» i exercir una «superioritat jeràrquica» davant Muñoz, en ser ell qui donava explicacions sobre com valorar els plecs, quin havia de ser el contingut dels plens o a qui adjudicar obres públiques.

No obstant això, reconeix la Fiscalia que existeix una «responsabilitat conjunta de tots els acusats» en els fets en existir un «concert previ» i «una aportació causal essencial entre tots» que els ha portat a «aconseguir els seus il·lícits propòsits».

Gran part del «patrimoni probatori» se sustenta, segons la fiscal, en les nombroses converses que es van sentir a l'inici del judici, en les quals empresaris recorrien a Luigi per «demanar-li que els beneficiés en adjudicacions» i on ell i el llavors alcalde parlaven «sense embuts» d'«empresaris protegits». Això demostra que «hi ha hagut un pla preconcebut i orquestrat durant temps» per tots els acusats, que, alguns d'ells, van dur a terme una «cooperació essencial».



Perjudici per a l'interès públic

La Fiscalia ha centrat bona part del seu informe en l'Operació Pallaresa desenvolupada a l'ajuntament de Santa Coloma, la finalitat de la qual era «aconseguir fer-se amb terrenys» per després realitzar «un canvi d'adjudicataris» i una modificació d'usos de sòl favorable als acusats «amb clar perjudici per a l'interès públic».

En l'esmentada operació, Luigi i altres acusats van planejar l'execució d'«expedients de canvis d'usos prevaricadors, ja que l'única finalitat amb la qual es van incoar va ser per delinquir». «La seva intenció era invertir i rendibilitzar la seva inversió i vaja si la va rendibilitzar ell i la resta dels acusats, però a costa de l'erari públic», va emfatitzar la fiscal.