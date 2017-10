La Generalitat habilita un sistema de recollida dels materials audiovisuals relacionats amb l'1-O

El Departament de Cultura ha habilitat un sistema de recollida per preservar i conservar materials audiovisuals relacionats en el transcurs de la jornada de l'1 d'octubre. Els interessats es poden adreçar a prop de 700 equipaments culturals, com per exemple a l´Arxiu Nacional de Catalunya, als 38 arxius comarcals, a les 458 biblioteques públiques i a 184 centres adscrits a museus registrats de Catalunya. Tota la informació sobre la iniciativa i sobre els equipaments que hi participen es pot consultar al web cultura.gencat.cat/memoria1oct.

Els documents s'han de presentar en suports físics com ara llapis de memòria, discs durs o altres suports d'emmagatzematge d'informació.

Per tal de poder verificar i contrastar el material recollit, es demana als ciutadans que incloguin dades concretes dels fets descrits als documents, com ara la data, el lloc, l´hora i la descripció del fets a què es fa referència.

D'altra banda, també s'ha previst la possibilitat de fer donacions anònimes, tenint en compte les restriccions habituals per motius de seguretat i confidencialitat, tant des del punt de vista tècnic com jurídic. Segons el Departament de Cultura, la campanya té l'objectiu de conservar aquells documents de persones particulars que es poden perdre més fàcilment en no ser difosos pels mitjans de comunicació.