La Guàrdia Civil vol el bloqueig dels comptes d´ANC i Òmnium

La Guàrdia Civil ha demanat a la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que ordeni el bloqueig dels comptes de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural en la causa oberta per sedició als seus dirigents, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, així com el cap dels Mossos. L'institut armat reclama que es transmeti un mandat a l'Associació Espanyola de Banca, Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis i Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit en relació amb les dues entitats independentistes.

El text demana, en concret, que se'ls reclami «de forma directa» que facilitin «totes les informacions i dades dels seus arxius bancaris o societats de la seva corporació o vinculats d'alguna manera en relació amb ANC i Òmnium». D'aquesta manera, la Guàrdia Civil vol recollir tota la informació de comptes bancaris, préstecs o crèdits, targetes, xecs, transferències relacionades amb aquestes entitats i identificar els titulars i autoritzats.

Així, la Guàrdia Civil situa els líders d'aquestes entitats en el que denomina «comitè estratègic» per a la declaració de la independència, que estaria també integrat pel president català, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. L'informe creu que Sánchez i Cuixart estan «en una posició decisòria similar» a la que ostenta la cúpula del Govern català, mentre el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, seria el braç executor. De fet, la Guàrdia Civil creu que els Mossos van fer tres torns de vigilància amb agents de paisà al domicili de Natàlia Garriga, exalt càrrec de la Generalitat detinguda per l'1-O, per protegir-la de la investigació judicial.



Contacte amb Tresserras

D'altra banda, segons aquest mateix document, l'exconseller de Cultura Joan Manuel Tresserras (ERC) va advertir a un alt càrrec detingut que s'hauria de «sofisticar més» la interpretació de l'1-O si només anaven a votar dos milions de persones i assegurar que haurien estat tres si no s'hagués impedit: «Diumenge a la nit s'ha d'afinar bastant», hauria dit Tresserras.