Hernando: «Vam veure nens posant paperetes a grapats»

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat avui que la "sedició" no pot combatre's amb "negociacions tramposes" perquè la política "no és tripijoc" i, per tant, qualsevol diàleg que vulgui establir el president català, Carles Puigdemont, ha de ser sempre dins de la llei.

En la seva incendiaria intervenció en el ple del Congrés, Hernando ha afirmat que han «constatat que la maquinaria separatista adoctrina a nens» i que «van veure nens posant paperetes a grapats».



Hernando ha enviat un missatge de «tranquil·litat» als catalans, als quals ha dit que no estan sols i que el Govern segueix vetllant "pel compliment de l'Estat de dret", per a la qual cosa posarà en marxa tots els mecanismes legals al seu abast, però "cada cosa al seu temps", ha puntualitzat.

També s'ha dirigit als milions de catalans que «van decidir no participar en la tupinada« de l'1 d'octubre perquè considera que «ells són els veritables herois d'aquests dies».

Uns dies tristos dels quals els únics responsables «són els colpistes», ha dit, que atempten contra la unitat de la nació pel que respondran "davant la història i davant la mateixa Justícia".

El portaveu popular ha agraït el suport de PSOE i Ciutadans a les mesures adoptades pel Govern perquè "la unitat dels demòcrates constitueix la debilitat dels independentistes" i ha afegit una defensa de la unitat d'Espanya.