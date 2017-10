L'Estat no dona per vàlida la declaració d'independència

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va afirmar ahir a la nit que l´Executiu no pot acceptar que es doni validesa al referèndum de l´1 d´octubre ni que es constati per part de ningú al Parlament que la majoria dels catalans vol un Estat independent.

En una compareixença a la Moncloa, en la que va anunciar un Consell de Ministres extraordinari per avui a les 9 del matí, Sáenz de Santamaría va acusar el president de la Generalitat d´haver portat Catalunya «al seu major nivell d´incertesa», tot pronunciant «el discurs d´una persona que no sap on està, on va ni amb qui hi vol anar».

La vicepresidenta va argumentar que Puigdemont «no pot aplicar Llei del Referèncum perquè està supesa pel Constitucional. Ni Puigdemont ni ningú pot treure conclusions ni conseqüències d´una llei que no existeix». I va afefit que «tampoc poden pretendre, sense tornar a la legalitat i a la democràcia, imposar una mediació», abans d´acusar el Govern català «d´inventar-se les regles a la seva voluntat».

Pel que fa al ple que el president del govern de l´Estat, Mariano Rajoy, ha convocat per avui, Sáenz de Santamaria va avançar que «determinarà els propers passos a seguir». També avui, però a la tarda, va recordar que Mariano Rajoy compareixerà al Congrés –tal com estava previst– per valoar la situació. El govern popular va decidir que ahir fos la vicepresidenta la que transmetés el posicionament de l´executiu estatal, mentre el president parlava amb els líders dels partits polítics per consensuar una postura. Ahir a la nit, Pedro Sánchez es va reunir amb Rajoy a la Moncloa.

Abans que el Govern espanyol es pronunciés oficialment, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar que no es pot donar per vàlida una «no declaració d´independència» com l´anunciada ahir per Carles Puigdemont, que, a més, se suspèn «immediatament».



Moció retirada

D´altra banda, el portaveu d´En Comú Podem, Xavier Domènech, va retirar la moció que demanava al Congrés rebutjar l´aplicació de «mesures excepcionals» a Catalunya, com l´article 155, «atès que no hi ha hagut declaració d´independència». Per tant, el Congrés no va votar la moció d´Units Podem-En Comú Podem-En Marea, encara que, igualment, no hauria aconseguit tirar endavant perquè no tenia els suports suficients.



Podem



El líder de Podem, Pablo Iglesias, va agrair al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «no hagi declarat unilateralment» la independència de Catalunya i va reclamar al cap de l´Executiu, Mariano Rajoy, que a partir d´ara «aposti pel diàleg».



Ciutadans



El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar al Govern que activi els mecanismes constitucionals que permetin convocar eleccions a Catalunya i evitar, així, el «xantatge» i l´«ultimàtum» llançat ahir pel president. «Puigdemont no pot seguir sent el president dels catalans», va insistir el líder de Ciutadans.



Izquierda unida

El coordinador general d´IU, Alberto Garzón, va acollir amb «optimisme moderat» la suspensió de la declaració d´independència de Catalunya proposada per Puigdemont i va demanar a Mariano Rajoy que «reculli el guant» i obri un procés de negociació.