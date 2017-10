L'home ferit a l'ull durant l'1-O perdrà la visió

El ferit amb una lesió ocular durant les càrregues policials del passat 1 d'octubre ha rebut l'alta de l'Hospital de Sant Pau, segons han informat el Departament de Salut a través de Twitter. L'home, de 38 anys, va ser operar quirúrgicament el mateix diumenge i se li va fer una reconstrucció de l'ull, que sembla que podrà conservar, a l'espera de l'evolució per saber si podrà recuperar la vista. La família va fer una crida la setmana passada perquè la ciutadania enviï material gràfic per acreditar l'agressió. Per aquest dilluns també està previst que un ferit amb una fractura de fèmur per les mateixes càrregues rebi l'alta també de l'Hospital de Sant Pau.

Mentrestant, continua una persona ingressada com a conseqüència de les càrregues. Es tracta d'un home d'uns 70 anys que va patir un infart quan la policia espanyola va entrar a un col·legi electoral a Lleida. L'home es manté ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.