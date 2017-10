Els Mossos denuncien que no hi va haver cap reunió de coordinació

Els Mossos d'Esquadra han denunciat que l'1-O no es va celebrar cap de les reunions de coordinació que havia convocat l'alt càrrec d'Interior Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinació policial per impedir la votació.

En declaracions als periodistes, el portaveu dels Mossos, l'intendent Albert Oliva, va indicar ahir que representants de la policia catalana van anar a la primera reunió que s'havia convocat l'1 d'octubre per coordinar el dispositiu policial, al costat de Guàrdia Civil i Policia Nacional, però que no es va arribar a celebrar. «I després, les altres reunions que estaven convocades (al llarg del dia) també van ser anul·lades», va assegurar el portaveu dels Mossos.

Segons va indicar Oliva, un representant dels Mossos d'Esquadra, el nom del qual no va voler concretar, va anar a la primera reunió prevista, «com no pot ser d'una altra manera», encara que finalment la cimera no es va celebrar, sense que la policia catalana sàpiga encara els motius que es cancel·lés.

El passat 1 d'octubre els Mossos d'Esquadra van assegurar que qui havia anat a la primera reunió, convocada a la Delegació del Govern a Catalunya, va ser el número 2 de la policia catalana, el comissari Ferran López.