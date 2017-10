Representants de la societat gironina aplaudeixen el «seny» i la «prudència» de Puigdemont

Representants de la societat civil gironina aplaudeixen de forma pràcticament unànime el «seny» i la «prudència» que, al seu parer, va tenir el discurs pronunciat ahir per Carles Puigdemont al Parlament. La majoria considera que era la millor sortida que hi havia, ja que combina l'aplicació dels resultats del referèndum -amb la declaració d'independència- però també inclou una suspensió que obre l'enèssima porta al diàleg. Però malgrat que la majoria volen mostrar-se esperançats amb aquesta possibilitat de diàleg o mediació, en realitat són pocs els que creuen realment que hi pot haver una resposta positiva per part del Govern espanyol.

Marià Lorca - Exalcalde de Figueres

«Almenys ara tenim un mitjà per poder arribar a acords»

Qui va ser alcalde de Figueres per CiU aplaudeix la decisió de Puigdemont i considera que, després de la situació d'angoixa que s'havia generat en els darrers dies i setmanes, ara «almenys tenim un mitjà per poder arribar a acords i que hi hagi diàleg, que és el que he trobat a faltar». «Aquesta és l'única manera que a partir d'ara uns i altres reaccionin», considera, i es mostra «esperançat» que les coses puguin calmar-se i els polítics s'asseguin a parlar.

Domènec Fita - Artista

«Puigdemont ha estat prudent i assenyat, i a més molt concís»

L'artista gironí es mostra «plenament d'acord» amb el discurs del president català. «Ha estat prudent, assenyat i a més molt concís i concret». Per a Fita, Puigdemont «té un gran talent i li hem d'agrair tot el que està fent».

Josep Vilaplana - President del Col·legi de Metges

«És intel·ligent, posa el punt de serenor que feia falta»

Josep Vilaplana considera que la postura de Puigdemont «ha estat molt intel·ligent» perquè dona marge al diàleg, «que és una cosa que molta gent ha demanat a Europa i també a Espanya». Segons el president del Col·legi de Metges, ara faltarà veure si des del govern espanyol són receptius o no al diàleg: «Tan de bo ho fossin, i amb un mediador internacional per intentar trobar una solució», indica. De tota manera, Vilaplana aplaudeix que Puigdemont hagi fet cas «als dos milions de persones que es van jugar la pell anant a votar», de manera que creu que «la declaració és correcta i ben feta». «Combinar les dues coses és intel·ligent i adequat, ha posat el punt de serenor que feia falta», conclou.

Joaquim Nadal - Exconseller i exalcalde de Girona

«La giragonsa final és l'expressió més clara de l'embolic en què estem situats»

L'exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat considera que és un dels discursos «més ponderats i més ordenats» que ha sentit mai a Puigdemont. Nadal creu que ha estat «prudent» i que ha situat l'origen del conflicte que té Catalunya amb relació a Espanya «amb uns orígens i uns culpables molt clars dels quals no està exempt tampoc el sector sobiranista». I, segons Nadal, «la giragonsa final, que planteja molts dubtes perquè suspèn allò que no s'ha proclamat, és l'expressió més clara de l'embolic i de la complexitat en què estem situats en aquest moment. «Per tant, tenim un gran discurs però no tenim una solució: no està clar qui estarà disposat a acceptar el diàleg i la mediació, per tant, s'obre un compàs d'espera i continuem estant com estava», afegeix.

Jami Matamala - Empresari i exregidor de CiU a Girona

«Sobre la via del diàleg per aconseguir un referèndum pactat»

L'empresari gironí Jami Matamala, amic íntim de Puigdemont, considera que el president «ha estat molt prudent». Segons recorda, el discurs d'ahir «compleix amb el resultat de la votació de l'1 d'octubre, però obre també la via del diàleg, «que és el que s'ha pretès des del primer moment». Matamala confia que ara és el moment de dialogar per aconseguir un referèndum pactat: «El meu sentit comú em diu que sí, que és possible, tot i que el meu sentit comú no és el del PP».

Noemí Jordana - Exjugadora de l'Uni Girona

«És un moviment intel·ligent però que no es pot allargar»

«Em sembla un moviment intel·ligent per part seva, perquè tothom reclamava diàleg», assenyala l'esportista. Tot i això, recorda que «s'ha de tenir en compte que hi ha molta gent que fa anys que lluita per això, que han passat per moments difícils i a qui els pot costar d'entendre». Pel que fa al diàleg amb el Govern espanyol, ho veu complicat, «per no dir impossible». «No m'imagino una figura del Govern disposada a dialogar, i per tant això ens pot legitimar per tirar endavant», indica. Per tot plegat, creu que tot i ser un moviment intel·ligent «no es pot allargar gaire en el temps».

Arcadi Calzada - Expresident de Caixa de Girona

«Ha estat una gran intervenció plena de coherència»

L'expresident de Caixa de Girona considera que Puigdemont va fer «una gran intervenció, amb coherència i fidelitat a les lleis aprovades pel Parlament i alhora obrint la porta al diàleg que molta gent demanava». Calzada creu que es tracta d'una decisió «molt intel·ligent i que honora el president», ja que va aplicar el resultat del referèndum però la suspensió permet obrir un període per negociar. «Els que creiem en la democràcia i en el nostre Parlament pensem que aquest temps ha de servir perquè aquells que anaven a imposar-se hagin d'acceptar una mediació que permeti trobar una solució al conflicte», indica. «I si no, doncs a tirar pel dret», subratlla.

Quim Riera - Empresari i gestor cultural

«S'ha aconseguit frenar les onades d'amenaça i violència»

«En Carles Puigdemont és una persona assenyada que sap el que ha de fer, i m'ha semblat correcte», assenyala l'empresari gironí. D'aquesta manera, indica, s'han aconseguit frenar «les onades d'amenaces i violència que venien», i s'obre «una nova finestra per fer una cosa diferent i agafar més força davant la situació». Per a Riera, el veritable problema per aconseguir el diàleg amb el govern espanyol és Rajoy, però tot i això manté l'optimisme: «Pot passar que hi hagi una moció de censura que desacrediti el senyor Rajoy i puguin passar coses». Per això, i llegint-ho en clau catalana, «s'ha guanyat temps i ara veurem què passarà després d'un temps prudencial de diàleg».

Anna Pagans - Exalcaldessa de Girona

«Ha estat un discurs molt pensat i assenyat»

«Ha estat un discurs molt pensat i assenyat, adreçat a molta gent que crec que espera aquesta mediació», indica l'exalcaldessa de Girona. Pagans creu que «hi ha d'haver esperança», i aplaudeix el fet que es reconeguin els resultats del referèndum, que es va fer en unes condicions molt difícils, però alhora es doni temps per intentar un cop més el diàleg i la mediació, «sobretot de caire internacional, i a veure si l'Estat també respira».

Rosa Núria Aleixandre - Presidenta del Col·legi de Farmacèutics i exsenadora de CiU

«Era l'única solució possible»

L'exsenadora de CiU considera que Puigdemont va fer el que calia, ja que no hi havia gaire més sortida. «Era la única solució possible. Havia de fer la declaració, perquè si no evidentment més valdria que plegués, però aquesta prudència ha estat la solució», indica Aleixandre, que recorda que la mediació és el que han demanat les veus internacional. «Ara la pilota està a l'altre costat, a veure què passa», indica, tot afegint que «pot ser que el govern espanyol no vulgui saber res, però és un problema molt i molt gros». La presidenta dels farmacèutics gironins també mostra la seva decepció amb el rei Felip VI: «El vaig conèixer durant la seva etapa de príncep i pensava que podia fer de mitjancer, i m'ha decebut molt», subratlla.

Salvador Sunyer - Director de Temporada Alta

«No ha tingut èpica, però obre una nova porta al diàleg»

El director de Temporada Alta considera que el discurs de Puigdemont no té «l'èpica» que segurament desitjava molta gent, però li veu la virtut d'obrir una nova porta -l'enèssima- al diàleg. A més, veu positiu que davant de tots els mitjans internacionals pogués explicar quin és el problema i mostrar-se obert al diàleg, «explicar que no som bojos que volem trencar-ho tot sinó que volem parlar». També creu que aquest discurs pot sumar els comuns.