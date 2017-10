Rivera titlla el diàleg ofert per Puigdemont de «trampa» i «xantatge inadmissible»

El líder de Cs, Albert Rivera, ha criticat la proposta de diàleg oferta pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dimarts al Parlament. Segons Rivera, és un "diàleg trampa" i considera que les paraules del president suposen un "xantatge inadmissible".

Per al president de Cs, sí que hi va haver declaració d'independència malgrat quedés suspesa immediatament per boca del president. "L'han declarat i suspès per seguir fent xantatge", valora Rivera en una entrevista a Telecinco. Per això, manté que dona suport al govern espanyol per "actuar amb serenitat però amb fermesa".

"Volem que el govern requereixi a Puigdemont i que li digui que desisteixi, i si no ho fa es poden prendre mesures per dissoldre la cambra i anar a la democràcia", manifesta Rivera, que insisteix en la via d'aplicar el 155 per convocar eleccions a Catalunya. "Diàleg sí però amb un parlament nou, l'interlocutor s'ha de canviar i no pot ser Puigdemont, que és un conductor suïcida", ha valorat.

Rivera ha reconegut que ha estat en "contacte permanent" amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i que han parlat en diverses vegades en les darreres hores. L'última ha estat una conversa telefònica aquest matí abans de l'inici del Consell de Ministres.