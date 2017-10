Turull avisa que si es posa en marxa el 155 s'obre la porta a proclamar la república

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha avisat que si el govern espanyol posa en marxa aquest dimecres l'article 155 de la Constitució voldrà dir que no hi ha cap voluntat de diàleg i se serà conseqüent amb el compromís amb el poble de Catalunya.

En declaracions a diversos mitjans de comunicació, Turull ha apuntat que, si es dona aquesta situació, s'haurà de "proclamar la república en el moment i els temps que decideixin els grups parlamentaris".

Turull ha defensat que aquest dimarts es va fer un "gran gest" en favor del diàleg sense "renunciar a res". I ha emplaçat el govern espanyol a fer també un gest tot avisant que "no cal esperar setmanes" per veure si realment està disposat a dialogar. Així mateix Turull ha admès que hi ha gent que ha quedat "descol·locada" però ha defensat que és "el més efectiu per fer realitat el somni".