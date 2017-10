Augmenta la preocupació entre les administracions de loteria

Creix la preocupació en moltes de les administracions de loteria davant la tensió generada arran de la situació política d'aquestes darreres setmanes. Des de l'1 d'octubre, data en què es va celebrar el referèndum d'autodeterminació a Catalunya, algunes d'elles han vist com empreses i entitats els han deixat de fer comandes com a forma de boicot envers l'Estat espanyol.

L'Albert Farjas, propietari de l'administració de loteria número 1 de Llançà, va admetre que es troben «insegurs i preocupats» pel que pugui passar amb els seus negocis a partir d'ara. «Ens hem trobat que algunes persones estan retirant comandes o bé n'han deixat de fer com a mesura en contra de les actuacions de l'Estat» va explicar Farjas, el qual considera aquestes accions «injustificades, perquè al final repercuteixen a qui menys culpa en té».

Des de les administracions lamenten que es facin circular missatges a través de Whatsapp que incitin a no comprar loteria «com a càstig» al Govern central i recorden que molts dels que regenten aquests negocis «són famílies catalanes que precisament es guanyen la vida d'aquesta manera des de fa molt de temps».

Davant del futur incert marcat per l'actualitat política, els venedors de loteria lamenten que no saben què pot passar amb els seus negocis. «De moment no hem rebut cap amenaça per part de ningú, però no sabem si l'Estat ens les pot tancar, si canviarà la manera de fer...». Les administracions es troben en temporada alta, pocs mesos abans de les festes de Nadal, època en què se celebren molts dels grans sortejos.